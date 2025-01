Transavia ouvre 10 nouvelles lignes estivales

Article publié le 3 janvier 2025 par David Dagouret

La filiale low-cost du groupe Air France-KLM lancera de nouvelles liaisons depuis Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon et Montpellier.

Transavia a annoncé l'ouverture de 10 nouvelles lignes pour l'été 2025. La filiale low-cost du groupe Air France-KLM lancera de nouvelles liaisons vers des villes européennes comme Amsterdam, Munich et Bruxelles.

Ainsi, Transavia lancera depuis l'aéroport de Paris Orly une liaison vers Amsterdam à raisons de 5 vols par semaine (les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches). Le premier vol sera opérée le 30/03/2025. La compagnie lancera le 03/04/2024, une nouvelle liaison depuis Paris Orly vers Munich à raison de 3 vols par semaine (les lundis, jeudis et dimanches).

Depuis Bordeaux, la compagnie aérienne du groupe Air France-KLM lancera une liaison vers Bruxelles à raison de deux vols par semaine (les lundis et vendredis). Le premier vol est prévu le 18/04/2025.

En parallèle, Transavia poursuit le renforcement de son offre de vols vers l'Albanie. Elle lancera le 10/07/2025 une liaison entre Nantes et Tirana à raison de deux vols par semaine (les jeudis et dimanches). La compagnie lancera également une ligne entre Bordeaux et Tirana. Le premier vol sera opéré le 10/07/2025 à raison de deux vols par semaine (les jeudis et dimanches).

Depuis Marseille, trois nouvelles lignes seront lancées par Transavia. La ligne Marseille – Djerba sera lancée le 02/04/2025 à raison de deux vols par semaine (les mercredis et dimanches ; et sur la période juillet-août les mardis et vendredis). Une ligne entre Marseille et Funchal sera lancée le 13/07/2025 à raison d'un vol par semaine (le dimanche). Enfin, la ligne Marseille – Larnaca (Chypre) sera lancé le 13/07/2025 à raison d'un vol par semaine (les dimanches).

Depuis Lyon, Transavia lancera une liaison vers La Canée (Crète) à partir du 20/04/2025 à raison de deux vols par semaine (les jeudis et dimanches).

Enfin, la filiale low-cost du Groupe Air France-KLM lancera une nouvelle liaison domestique vers l’île de Beauté. La ligne Montpellier - Bastia sera lancée le 12/07/2025 à raison d'un vol par semaine (le samedi).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’étendre notre réseau pour l’été prochain. Dans un contexte de demande soutenue, nos six bases se consolident avec de nouvelles opportunités de voyage pour des destinations qui sentent bon les vacances. L’été prochain, nous proposerons une fois encore, un programme ambitieux avec des prix attractifs pour satisfaire le plus grand nombre."





