Turkish Airlines primé par le Guinness World Record

Article publié le 7 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie turque est l'opérateur qui dessert le plus de pays au monde.

Turkish Airlines a été à nouveau primé par le Guinness World Record avec le titre de compagnie aérienne desservant le plus grand nombre de pays au monde. La compagnie turque détient ce titre depuis 2012.

Le certificat de record a été remis à l'aéroport international Arturo Merino Benítez de Santiago à la suite du vol inaugural de Turkish Airlines vers le Chili. La cérémonie s'est déroulée en présence de dirigeants de Turkish Airlines et de responsables de Guinness World Records

Bilal Ekşi, PDG de Turkish Airlines a déclaré : "Nous sommes ravis d'être à Santiago du Chili, notre nouvelle liaison lancée aujourd'hui, et de recevoir le titre Guinness World Records™ pour le plus grand nombre de pays desservis par une compagnie aérienne. En tant que seule compagnie aérienne à détenir cette distinction depuis plus d'une décennie, nous mettons fièrement en avant la force de notre réseau de vol et renforçons notre mission de relier les personnes, les cultures et les destinations à travers le monde."

Talal Omar, VP - MENA & Türkiye, Guinness World Records a déclaré : "Aujourd'hui, nous marquons une étape prestigieuse pour Turkish Airlines, dont l'engagement inébranlable à connecter le monde illustre la vision et l'excellence dans l'aviation. Cette réalisation remarquable affirme son rôle vital dans le paysage aéronautique mondial, en atteignant plus de destinations internationales que n'importe quelle autre compagnie aérienne. Nous adressons nos félicitations à Turkish Airlines pour cet accomplissement extraordinaire et les déclarons, avec grande distinction, Officially Amazing."

