Volotea annonce trois nouvelles lignes depuis l'aéroport de Rodez-Aveyron

Article publié le 19 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne lancera en avril 2025, trois nouvelles lignes vers la Corse depuis l'aéroport de Rodez-Aveyron.

Volotea a annoncé le lancement de trois nouvelles lignes depuis l'aéroport de Rodez-Aveyron en direction de la Corse, Ajaccio, Bastia et Figari. Ces nouvelles liaisons seront lancées à partir du mois d'avril 2025.

Les lignes vers Ajaccio et Bastia seront lancées dès le 12 avril à raison d'un vol par semaine, le samedi. Figari sera connectée avec Rodez via un vol chaque dimanche à partir du 13 avril.

En 2025, Volotea proposera 4 destinations au départ de Rodez-Aveyron : Paris-Orly, et ces 3 nouvelles liaisons vers la Corse.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de ces 3 nouvelles destinations corses au départ de Rodez. Il est important de rappeler qu’il s’agit de notre base française la plus récente, inaugurée il y a seulement 4 mois, c’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de pouvoir proposer à nos passagers aveyronnais ces nouvelles liaisons vers l'Île de Beauté. Cette annonce illustre notre volonté de développer notre connectivité au départ de Rodez. Nous avons à cœur de proposer de nouvelles destinations de loisirs aux Aveyronnais afin de faciliter leurs déplacements et de leur proposer une expérience de voyage de qualité. Nous sommes ravis de continuer d'étendre notre réseau domestique vers la Corse et de répondre à la demande croissante de nos passagers pour des destinations attractives et variées."





