Air France lance de nouveaux vols directs entre Hollywood et la Côte d’Azur

Article publié le 6 février 2025 par David Dagouret

Ces liaisons sont mises en place pour le Festivale de Cannes ainsi que le Grand Prix de F1 à Monaco.

Air France proposera à nouveau cette année des vols spéciaux pour relier en direct Los Angeles (Etats-Unis) à la ville de Nice en mai 2025. Ces liaisons sont mises en place pour le Festivale de Cannes ainsi que le Grand Prix de F1 à Monaco. Les vols reliant Los Angeles à Nice seront opérés en Airbus A350, équipés des toutes dernières cabines de voyage de la compagnie.

Horaire des vols (en heure locale) :

12 mai 2025 : vol AF041 – départ de Los Angeles à 13h15, arrivée à Nice à 9h40 le lendemain ;

26 mai 2025 : vol AF040 – départ de Nice à 13h55, arrivée à Los Angeles à 16h55 le même jour.

Air France proposera également deux vols spéciaux entre New York-JFK et Nice à l’occasion du Festival International de la Créativité (Cannes Lions), qui se tiendra cette année du 16 au 20 juin 2025. Les vols seront assurés en Boeing 777-300ER.

Horaire des vols (en heure locale) :

14 juin 2025 : vol AF043 – départ de New York JFK à 16h35, arrivée à Nice à 6h30 le lendemain ;

19 juin 2025 : vol AF042 – départ de Nice à 11h55, arrivée à New York JFK à 14h40 le même jour.

Pendant la saison été 2025, Air France renforcera son offre de/vers les Etats-Unis, avec notamment l’ajout d’Orlando (Floride), nouvelle destination desservie en direct depuis Paris-Charles de Gaulle. Air France proposera alors 18 destinations aux Etats-Unis et 25 en Amérique du Nord : Atlanta, Boston, Cancún, Chicago, Dallas, Denver, Détroit, Houston, Los Angeles, Mexico City, Miami, Montréal, Minneapolis, New York-JFK, New York-Newark, Ottawa, Orlando, Phoenix, Québec, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver et Washington DC.

Sur le même sujet