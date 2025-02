Air Tahiti Nui offre une nouvelle option de paiement aux membres du Club Tiare

Article publié le 2 février 2025 par David Dagouret

Air Tahiti Nui propose une nouvelle méthode de paiement par Miles accessible à tous les membres du Club Tiare, son programme de fidélité.

Air Tahiti Nui améliore encore l’expérience de ses voyageurs en proposant une nouvelle option de paiement destinée aux membres de son programme de fidélité, le Club Tiare. Désormais, ils pourront régler leurs billets en combinant des miles et un paiement en argent, une solution plus flexible qui permet d’optimiser l’utilisation de leurs points de fidélité.

Désormais, les membres du Club Tiare peuvent régler leurs billets d’avion en combinant des miles et de l’argent. Cette option hybride permet aux passagers d’utiliser une partie de leurs miles tout en complétant le solde avec un paiement par carte bancaire. Une alternative bienvenue pour ceux qui n’ont pas accumulé suffisamment de miles pour un billet entier, mais souhaitent tout de même en tirer parti.

Cette nouvelle fonctionnalité vise à rendre le programme de fidélité plus accessible et avantageux. Elle concerne toutes les destinations desservies par Air Tahiti Nui et s’applique aussi bien en classe économique qu’en classe affaires.

Avec cette initiative, Air Tahiti Nui rejoint d’autres compagnies aériennes qui cherchent à assouplir l’utilisation des miles pour fidéliser leur clientèle. Le Club Tiare, qui récompense les voyageurs réguliers, propose déjà plusieurs avantages tels que des surclassements, des franchises bagages supplémentaires et des accès aux salons VIP.

Cette nouvelle option de paiement vient compléter ces avantages en offrant plus de souplesse aux passagers qui souhaitent optimiser l’utilisation de leurs miles.

Dans un contexte où les voyageurs recherchent plus de flexibilité et de personnalisation dans leurs achats, cette initiative d’Air Tahiti Nui répond à une attente forte. En facilitant l’utilisation des miles, la compagnie polynésienne renforce l’attractivité de son programme de fidélité et améliore l’expérience de ses passagers.

Les membres du Club Tiare peuvent dès à présent profiter de cette option en réservant leurs billets sur le site officiel d’Air Tahiti Nui ou via son service client.

Jean-Marc Hastings, Directeur France & Europe chez Air Tahiti Nui, a déclaré : " Nous avons à cœur d’apporter à nos passagers toujours plus de flexibilité et de facilités pour réserver leur voyage. Après avoir lancé notre nouveau site web, nous allons encore plus loin pour faciliter les voyages sur nos lignes avec le lancement du paiement Cash & Miles. Nous invitons tous les voyageurs qui ne font pas encore partie du Club Tiare à s’inscrire pour pouvoir en bénéficier."





