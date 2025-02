ASL Airlines France inaugure deux lignes au départ de Paris-CDG et de Lyon

Article publié le 4 février 2025 par David Dagouret

La compagnie française a annoncé l'ouverture, l'été prochain, de deux lignes vers Pristina (Kosobo) au départ de Paris-CDG et de Lyon.

ASL Airlines France étend son réseau international avec l’ouverture de liaisons aériennes directes vers Pristina. Ainsi, la capitale du Kosovo sera reliée à Paris-CDG et Lyon.

Paris-CDG, tous les jeudis à compter du 3 juillet 2025 :

départ de Paris-CDG à 15h05 arrivée à Pristina à 17h40 (2h35 de vol)

départ de Pristina à 10h25 arrivée Paris-CDG à 14 h40 (2h35 de vol)

Lyon, tous les jeudis à compter du 3 juillet 2025 :

départ de Lyon à 08h15 arrivée à Pristina à 10h25 (2h10 de vol)

départ de Pristina à 18h40 arrivée Paris-CDG à 20h55 (2h35 de vol)

Jonathan Raimbault, directeur commercial et du programme d’ASL Airlines France a déclaré : "Je suis ravi d’annoncer aujourd’hui l’ouverture de deux nouvelles liaisons vers Pristina et, plus largement, vers le Kosovo. Nous souhaitons faciliter les déplacements de la diaspora kosovare en leur offrant des vols directs depuis Paris et Lyon. Ainsi, nos clients n’auront plus besoin de prendre des vols avec correspondance ou de partir de Suisse."





