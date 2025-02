BEA : Bilan des rapports publiés en 2024 pour les planeurs

Article publié le 9 février 2025 par David Dagouret

Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) a publié son bilan 2024 des accidents et incidents impliquant des planeurs et leurs remorqueurs. Au total, 15 rapports ont été établis, dont trois reposant principalement sur les témoignages des pilotes.

L’année 2024 a été marquée par cinq accidents mortels dans cette catégorie d’aéronefs. Dix autres personnes ont été blessées, dont six grièvement. Ces événements rappellent les enjeux de sécurité dans la pratique du vol à voile, où les phases de remorquage et d’atterrissage restent particulièrement sensibles.

L’analyse de ces incidents a permis d’identifier sept thématiques de sécurité majeures, qui seront probablement exploitées pour renforcer les mesures de prévention. Comme chaque année, le BEA insiste sur l’importance de la formation et de la rigueur dans les procédures, essentielles pour réduire les risques et améliorer la sécurité des vols en planeur.