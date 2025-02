Bombardier Défense présente son Global 7500 de l'Armée de l'Air Suisse (photos)

Article publié le 4 février 2025 par David Dagouret

Le premier Global 7500 multimission livré à l'Armée de l'Air Suisse a été présenté au public le 29 janvier, à Berne, en Suisse.

Bombardier Défense a célébré la première présentation public de l’avion d’État multimission Global 7500 nouvellement livré à l'Armée de l'Air Suisse. L'aéronef sera équipé pour le transport de personnel gouvernemental et militaire et pour les missions d’évacuation d’urgence. L’ajout de cet avion à la flotte de l'Armée de l'Air Suisse assurera une capacité accrue de transport et de protection pour les représentants officiels gouvernementaux et militaires. De plus, cet appareil permet d’effectuer des missions humanitaires critiques. Bombardier Défense a livré l’avion Global 7500 à l'Armée de l'Air Suisse en décembre 2024.

L'appareil a été vu et pris en photographie, par Jean-Luc Altherr, à l'aéroport de Sion le 29 janvier dernier. L'aéronef est immatriculé T-787, msn 70208 et ses photographies sont visibles sur notre site Pictaero.com, pour voir les clichés cliquer sur l'image ci-dessous :

Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et à un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion Global 7500 permet aux clients de voyager plus longtemps, plus vite et plus loin. L’avion est doté de l’aile Smooth Flĕx Wing, qui agit comme un amortisseur en vol, générant une portance exceptionnelle au décollage et à l’approche.

D’après Samuel Fuhrimann, gestionnaire de projet, la collaboration entre Bombardier et l'Armée Suisse s’est avérée excellente. Le projet respecte l’entente contractuelle sur les exigences, le calendrier et la qualité. Le système d'auto-protection respecte également les délais, l’installation étant prévue pour la deuxième moitié de 2025.

Stéphane Leroy, vice-président des Ventes Bombardier Défense a déclaré : "L’avion Global 7500 est une plateforme éprouvée et polyvalente qui a accumulé les records de vitesse, s’est démarquée comme la plus performante de sa catégorie et est rapidement devenue une des préférées des clients. L’avion représente une étape importante pour Bombardier Défense, car c’est le premier avion Global 7500 configuré pour les besoins multimissions de chefs d’État. Nous sommes fiers d’avoir la confiance de l'Armée Suisse, et de les soutenir pour des missions de transport critiques et d’évacuation d’urgence."





