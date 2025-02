Cathay Pacific lance sa nouvelle classe affaire entre Hong Kong et le Royaume-Uni

Article publié le 11 février 2025 par David Dagouret

La Suite Aria, nouvelle Classe Affaires de Cathay, a effectué son premier vol au départ de Londres en janvier dernier.

Cathay Pacific a lancé sa toute nouvelle Classe Affaires, la Suite Aria, sur ses vols quotidiens entre Londres et Hong Kong, établissant ainsi un nouveau standard pour les voyages aériens de luxe. Ce vol marque le début de l’exploitation de cette cabine sur une liaison long-courrier, après sa présentation en octobre dernier à Hong Kong. Le Boeing 777-300ER, qui a été réaménagé pour l’occasion, accueille non seulement la Suite Aria, mais aussi une nouvelle cabine Économie Premium et une Classe Économique modernisée.

La Suite Aria redéfinit l'expérience à bord avec un confort exceptionnel, un design soigné et des fonctionnalités innovantes. Plus spacieuse et équipée de sièges intuitifs, elle permet aux passagers de profiter d'un voyage plus personnalisé et immersif, tout en mettant en avant des matériaux de qualité et des finitions raffinées. Cette nouvelle cabine s’inscrit dans l’engagement de Cathay Pacific à offrir à ses clients une expérience de voyage inégalée.

Cette initiative s’inscrit dans un investissement de 100 milliards de dollars hongkongais (HKD) que la compagnie consacrera au cours des sept prochaines années pour moderniser sa flotte, améliorer ses cabines et salons d’aéroport, et poursuivre ses efforts en matière de développement durable et numérique. Cathay Pacific vise ainsi à renforcer sa position parmi les grandes marques de service au monde, en offrant un confort toujours plus élevé à ses passagers.

Pour marquer l’arrivée de la Suite Aria au Royaume-Uni, Cathay Pacific a organisé un événement exclusif au Théâtre Royal Drury Lane de Londres. Les invités ont pu découvrir cette cabine de luxe et tester ses sièges modernes, avec la possibilité de remporter deux billets aller-retour en Classe Affaires pour Hong Kong.

Brian Tsoi, Directeur Général Régional de Cathay Pacific, a exprimé sa fierté de proposer cette nouvelle cabine aux passagers britanniques. Il a souligné l’importance de la liaison Londres-Hong Kong pour le lancement de la Suite Aria et a annoncé l’ouverture de nouvelles routes, dont Munich, ainsi que le retour de Bruxelles et de Rome plus tard dans l'année. Cet été, Cathay Pacific proposera près de 100 vols aller-retour par semaine entre l’Europe et Hong Kong, offrant ainsi encore plus d’options de voyage et une meilleure connectivité.

Après son lancement à Hong Kong fin 2024, la Suite Aria a effectué son premier vol de Londres en janvier et sera progressivement déployée sur la flotte de Boeing 777-300ER réaménagée de la compagnie dans les mois à venir.

