Embraer lance la production du premier C-390 Millennium destiné à l’Autriche

Embraer a officiellement débuté l’assemblage structurel du premier C-390 Millennium destiné à l’Autriche, marquant une étape clé dans l’intégration de cet avion multi-missions au sein de l’armée de l’air autrichienne. La cérémonie de lancement s’est tenue sur le site de production de Gavião Peixoto, au Brésil, en présence de représentants du gouvernement autrichien.

L’Autriche a sélectionné le C-390 Millennium pour moderniser et renforcer ses capacités de transport aérien.

L’assemblage du premier appareil autrichien marque ainsi une avancée significative pour la coopération entre Embraer et l’Autriche, avec une livraison prévue dans les prochains mois. L’arrivée du C-390 au sein des forces aériennes autrichiennes devrait permettre d’optimiser leur capacité de projection et de soutien dans un large éventail de missions.

Depuis son entrée en service en 2019 dans l’armée de l’air brésilienne, puis au sein des forces aériennes portugaise et hongroise, le C-390 Millennium a accumulé plus de 16 300 heures de vol. Il affiche un taux de capacité de mission de 93 % et un taux d’achèvement de mission supérieur à 99 %, témoignant de sa fiabilité opérationnelle.

Son adoption par plusieurs nations européennes et asiatiques, dont les Pays-Bas, la République tchèque, la République de Corée, la Suède et la Slovaquie, confirme l’intérêt croissant pour cette plateforme développée par Embraer.

Le 3 février 2025, Embraer a marqué une étape importante dans l’histoire de l’aviation militaire en célébrant le 10ᵉ anniversaire du premier vol du C-390 Millennium.

