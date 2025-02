Emirates recrute du personnel de bord en France

Article publié le 3 février 2025 par David Dagouret

Les sessions se dérouleront dans cinq villes françaises.

Emirates a annoncé une série de journées portes ouvertes en France en février 2025 pour recruter de nouveaux membres d'équipage de cabine. Les sessions se dérouleront dans cinq villes françaises, offrant aux candidats l'opportunité de rencontrer les recruteurs et de découvrir les exigences du poste.

Les dates et lieux des journées portes ouvertes sont les suivants :

Paris : 18 février au Mercure Paris Porte de Versailles Expo, 36-38 rue du Moulin, 92170 Vanves.

Lyon : 4 février au Crowne Plaza Lyon, Cité Internationale, 22 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon.

Marseille : 20 février au Radisson Blu Hotel Marseille, Vieux-Port, 38-40 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille.

Nice : 22 février au NH Nice, 2-4 Parvis de l'Europe, 06300 Nice.B

Bordeaux : 26 février au Hilton Garden Inn Bordeaux Centre, 17 Allée de Rio, 33800 Bordeaux.

Les candidats intéressés peuvent se présenter directement aux sessions prévues ou soumettre leur candidature en ligne sur le site officiel d'Emirates.

Emirates recherche des candidats ayant un bon sens du service, une aisance relationnelle et une maîtrise de l'anglais. Aucune expérience préalable dans l'aviation n'est requise, mais une première expérience dans l'accueil ou la relation client peut être un atout. Les nouveaux membres d'équipage bénéficieront d'une formation complète à Dubaï avant d'intégrer les vols de la compagnie.

Présente dans plus de 150 destinations à travers le monde, Emirates exploite une flotte composée exclusivement de Boeing 777 et d'Airbus A380. La compagnie met en avant des conditions attractives pour ses équipages, notamment un logement fourni à Dubaï, un salaire exonéré d'impôts et des avantages voyages.

Ces journées de recrutement en France s'inscrivent dans un contexte de croissance continue pour la compagnie, qui poursuit l'expansion de son réseau et le renouvellement de sa flotte.

