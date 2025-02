Finnair dévoile ses nouvelles offres culinaires à bord

Article publié le 24 février 2025 par David Dagouret

La compagnie finlandaise a présenté ses nouveaux menus à bord, mêlant saveurs nordiques et adaptations aux attentes des voyageurs.

Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, a récemment dévoilé une nouvelle sélection de repas et de collations à bord, marquant un renouveau de son offre culinaire pour la saison hiver-printemps 2025. Disponibles depuis le 29 janvier et jusqu’au 20 mai, ces nouveautés visent à enrichir l’expérience des passagers, en particulier en classe affaires sur les vols européens et long-courriers au départ d’Helsinki, tout en mettant en avant les saveurs nordiques qui font la signature de la compagnie.

Finnair continue de miser sur son concept « Nordic Kitchen », mêlant ingrédients locaux et influences des destinations desservies. Pour les vols long-courriers en classe affaires, les passagers peuvent désormais découvrir des entrées telles que du saumon sashimi ou des légumes d’été, suivies de plats principaux comme un bœuf cuit lentement en croûte accompagné d’une purée de racines et d’une sauce au vin rouge, ou une truite enrobée de panko avec des légumes rôtis. Une troisième option, spécifique à chaque route, complète le trio de choix. En classe Premium Economy, les menus évoluent également avec deux repas servis : un plat principal de qualité et une seconde option plus légère.

Sur les vols européens, la classe affaires n’est pas en reste. Les passagers peuvent savourer des plats chauds intégrant des touches nordiques – compote de rhubarbe, pesto d’ortie ou encore airelles – aux côtés de classiques revisités comme le poisson vendace fumé avec mayonnaise à l’aneth, une spécialité estivale finlandaise. En économie, l’offre de précommande s’étoffe avec des sandwichs et repas chauds, tandis que le service gratuit de jus de myrtille et d’eau perdure sur la plupart des routes.

Cette refonte intervient dans un contexte où les compagnies aériennes cherchent à différencier leur offre à bord pour répondre aux attentes croissantes des passagers en matière de confort et de qualité. Finnair, fidèle à sa philosophie de simplicité et de durabilité, ajuste ses menus deux à trois fois par an, en tenant compte des destinations, des durées de vol et des profils de clientèle. Sur les vols long-courriers au départ tardif d’Helsinki vers Singapour, Hong Kong, Shanghai ou Nagoya, par exemple, la compagnie propose un repas léger en début de vol suivi d’un brunch avant l’atterrissage, une adaptation pensée pour le bien-être des voyageurs.

Les collations ne sont pas oubliées : en classe affaires long-courrier, un snack-bar propose des douceurs comme les brioches à la cannelle Pågen ou des sandwichs au renne fumé et houmous, préparés dans les cuisines de Finnair à Helsinki. L’offre payante en économie s’enrichit également avec des options plus consistantes, telles que des barres protéinées Barebells ou des smoothies Froosh, répondant aux demandes des clients pour des choix plus variés et nourrissants.

Cette approche, qui associe fraîcheur des ingrédients et clins d’œil aux cultures locales, vise à offrir une expérience culinaire cohérente avec l’identité de la compagnie. Les passagers ayant des besoins spécifiques peuvent toujours précommander des repas adaptés via le service « Manage Booking », une option disponible jusqu’à 24 heures avant le départ.

Alors que Finnair poursuit son développement sur les marchés européens et internationaux, cette mise à jour culinaire reflète une volonté de marier tradition et innovation, tout en s’adaptant aux réalités opérationnelles comme la réduction du gaspillage alimentaire. Reste à voir comment ces nouveautés seront accueillies par les voyageurs dans les mois à venir, mais une chose est sûre : à bord, le voyage commence désormais par une escale gustative au cœur des saveurs nordiques.

