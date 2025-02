FTeJerez signe une commande avec Piper Aircraft

Article publié le 10 février 2025 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'acquisition de 20 Piper Archer DX.

Piper Aircraft a annoncé la signature d’un accord avec FTEJerez (Flight Training Europe) pour l’acquisition de 20 Piper Archer DX, dont les 10 premiers exemplaires seront livrés en décembre 2024. Ce partenariat vise à moderniser et renforcer la flotte de l’académie espagnole, qui forme chaque année de nombreux pilotes destinés aux compagnies aériennes internationales.

Basée à Jerez, en Espagne, FTEJerez est l’une des écoles de pilotage les plus reconnues en Europe. Elle collabore avec plusieurs compagnies majeures, dont Aer Lingus, British Airways, Etihad, Iberia et Ryanair, et forme des cadets du monde entier. Avec cet ajout à sa flotte, l’académie réaffirme son engagement envers une formation de qualité, s’appuyant sur des avions modernes et performants.

Le Piper Archer DX est conçu pour répondre aux besoins des écoles de pilotage, avec une fiabilité éprouvée et des fonctionnalités modernes. Propulsé par un moteur diesel, il offre une consommation de carburant réduite et une meilleure efficacité énergétique, des atouts qui s’inscrivent dans une démarche plus durable pour la formation aéronautique.

Avec cette commande, FTEJerez confirme son rôle de leader dans la formation des pilotes professionnels et prépare l’avenir de l’aviation en investissant dans une flotte à la fois moderne et éco-responsable.

Oscar Sordo, PDG de FTEJerez a déclaré : "L’acquisition de ces nouveaux avions Piper Archer DX témoigne de notre volonté de fournir à nos étudiants un environnement de formation optimal. Nous exploitons des avions Piper depuis de nombreuses années et l’Archer DX représente une évolution naturelle pour garantir une formation efficace et durable."

Ron Gunnarson, vice-président des ventes et du marketing chez Piper Aircraft a déclaré : "Ce partenariat avec FTEJerez illustre notre engagement envers la formation des pilotes et notre volonté d’accompagner les écoles dans leur évolution. L’Archer DX offre la performance et la fiabilité nécessaires pour répondre aux attentes des étudiants et des compagnies aériennes partenaires."





Sur le même sujet