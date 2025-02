Pipistrel : premier vol stationnaire du Nuuva V300

Article publié le 8 février 2025 par David Dagouret

Pipistrel, filiale de Textron Inc., a annoncé avoir réalisé avec succès le premier vol stationnaire de son drone cargo hybride-électrique Nuuva V300. Cette avancée marque une étape importante dans le développement des systèmes aériens sans pilote (UAS) à capacité de transport lourde, ouvrant la voie à de nouvelles solutions logistiques et opérationnelles.

Le Nuuva V300 est conçu pour répondre aux besoins de transport de fret avec une capacité d’emport d'environ 272 kg et une autonomie pouvant atteindre environ 555 km. Son architecture hybride-électrique lui permet d’opérer sans nécessiter d’infrastructure aéroportuaire traditionnelle, une caractéristique qui pourrait le rendre particulièrement utile pour les livraisons dans des zones isolées ou difficiles d’accès.

Son fuselage a été pensé pour simplifier le chargement des marchandises, avec une ouverture frontale facilitant l’accès. Grâce à un volume de chargement dépassant environ 2,8 m³, il peut transporter jusqu’à trois palettes de fret ou du matériel en vrac, ce qui lui confère une grande flexibilité pour divers usages logistiques.

Selon Kriya Shortt, présidente et directrice générale de Textron eAviation, ce premier vol démontre non seulement l’engagement de Textron en faveur de la mobilité aérienne avancée, mais aussi les perspectives d’utilisation du Nuuva V300 au-delà du transport de fret. L’appareil pourrait jouer un rôle clé dans des missions humanitaires, de secours en cas de catastrophe, de recherche et de sauvetage, ou encore pour des opérations de ravitaillement maritime.

Gabriel Massey, président de Pipistrel, met en avant l’expertise de l’entreprise en propulsion électrique et son implication active dans les programmes de recherche aéronautique. Pipistrel a récemment obtenu une autorisation opérationnelle de l’Autorité italienne de l’aviation civile (ENAC), facilitant le développement et la mise en œuvre du Nuuva V300 dans des environnements réglementés.

L’aéronef est doté d’un système de propulsion électrique à décollage vertical combiné à un moteur de croisière distinct, ce qui lui permet une transition en vol horizontal optimisée. Ses batteries propriétaires ont été développées pour assurer un fonctionnement durable et éco-efficace, répondant aux préoccupations environnementales actuelles.

Le contrôle du Nuuva V300 s’effectue depuis une station au sol développée en collaboration avec Textron Systems, permettant des opérations entièrement automatisées. Il est équipé de capacités de vol au-delà de la ligne de visée (BVLOS) et d’un système de commande de vol à triple redondance fourni par Honeywell.

Afin d’accélérer son programme de tests et d’élargir son enveloppe de vol, un second prototype du Nuuva V300 devrait entrer en service en 2025. Cette étape vise à garantir des performances optimales et une certification aux standards de sécurité requis pour un déploiement commercial.

Le succès de ce premier vol stationnaire s’inscrit dans un contexte où les aéronefs sans pilote, et en particulier les drones cargo, suscitent un intérêt croissant pour des applications civiles et militaires. Avec le Nuuva V300, Pipistrel se positionne sur un segment stratégique où la demande pour des solutions de transport autonomes et flexibles ne cesse de croître.

La prochaine phase de développement du programme, incluant l’intégration d’un second prototype, sera donc suivie avec attention par l’industrie aéronautique, les opérateurs logistiques et les autorités de régulation. L’évolution des réglementations et des infrastructures sera un facteur clé pour l’adoption à grande échelle de ce type de solution.