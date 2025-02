Tecnam Aircraft nomme un nouveau distributeur pour l'Allemagne et l'Autriche

Article publié le 2 février 2025 par David Dagouret

La société GM Aviation devient le distributeur exclusif des ventes et du service client de pour ses avions en Allemagne et en Autriche.

Tecnam Aircraft a annoncé avoir nommé la société GM Aviation en tant que distributeur exclusif des ventes et du service client de pour ses avions en Allemagne et en Autriche. Cet accord couvre la distribution des appareils ainsi que l’accompagnement des clients pour l’entretien et le support technique.

Tecnam conçoit et produit une gamme d’avions légers destinés à l’aviation privée, à la formation des pilotes et au transport régional. Parmi ses modèles, le P2006T, un bimoteur utilisé par de nombreuses écoles de pilotage, et le P2012 Traveller, conçu pour l’aviation commerciale, figurent parmi les références de la marque.

Avec cette nomination, GM Aviation devient l’interlocuteur principal des clients de Tecnam en Allemagne et en Autriche. La mise en place de ce partenariat vise à structurer la distribution et l’accompagnement des opérateurs sur ces marchés.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du développement de Tecnam en Europe.

Sur le même sujet