Turkish Airlines reprend ses vols vers Damas

Article publié le 1 février 2025 par David Dagouret

La liaison entre Istanbul et Damas a repris le 23 janvier dernier, après 13 ans d'interruption.

Après une interruption de plus de 13 ans, Turkish Airlines a repris ses vols commerciaux vers Damas, la capitale syrienne, le 23 janvier 2025. Le premier vol, TK0846, a décollé d'Istanbul avec à son bord des familles syriennes enthousiastes à l'idée de retourner dans leur pays natal.

La suspension initiale des vols en avril 2012 était due aux troubles internes en Syrie. La reprise de cette liaison marque une étape significative dans le rétablissement des relations diplomatiques et économiques entre la Turquie et la Syrie. Turkish Airlines prévoit désormais d'assurer trois vols hebdomadaires entre Istanbul et Damas.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de normalisation des relations entre la Syrie et plusieurs pays, suite à des changements politiques récents dans la région. La reprise des vols commerciaux facilite non seulement les déplacements des familles syriennes, mais ouvre également la voie à une coopération économique accrue entre la Turquie et la Syrie.

Les passagers du vol inaugural ont exprimé leur joie et leur émotion de pouvoir retourner en Syrie après des années d'exil, certains n'ayant pas revu leur pays depuis plus d'une décennie. Cette reprise des vols est perçue comme un signe d'espoir pour une stabilité et une prospérité retrouvées dans la région.

Sur le même sujet