Turkish Technic et IndiGo renforcent leur partenariat

Article publié le 22 février 2025 par David Dagouret

Cet accord porte sur les contrôles de réexpédition de plus de 10 Airbus A320neo d’IndiGo.

Turkish Technic et IndiGo ont signé un accord lors du MRO Middle East 2025 portant sur les contrôles de réexpédition de plus de 10 Airbus A320neo d’IndiGo. Les deux entreprises sont également en phase avancée de discussions pour un autre accord concernant la révision des trains d’atterrissage de la flotte d’Airbus A320neo de la compagnie.

Dans le cadre de cet accord, Turkish Technic assurera les opérations de contrôle de réexpédition dans ses installations des aéroports d'Istanbul Atatürk et de Sabiha Gökçen. Fort de plusieurs décennies d’expérience, Turkish Technic optimisera ces contrôles afin de garantir des opérations de réexpédition fluides et ponctuelles.

Mikail Akbulut, PDG et membre du conseil d’administration de Turkish Technic, a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat de longue date avec IndiGo, en nous appuyant sur les divers services de maintenance que nous leur avons fournis au fil des ans. Ce nouvel accord reflète non seulement la confiance d’IndiGo en nos services, mais met également en lumière notre engagement commun à faire progresser l’aviation indienne. Nous veillerons à offrir les standards les plus élevés en matière de services de réexpédition pour leur flotte d’Airbus A320neo."

Isidre Porqueras, directeur des opérations (COO) d’IndiGo, a déclaré : "Nous sommes heureux de poursuivre et de renforcer notre partenariat avec Turkish Technic. Nous avons pleinement confiance en l’expertise technique approfondie de leur équipe, leur soutien dévoué et leur réactivité, qui joueront un rôle clé dans l’amélioration continue de notre efficacité opérationnelle."





