Bombardier livre son 1000e avion super intermédiaire

Article publié le 5 mars 2025 par David Dagouret

La livraison d'un Challenger 3500 a été effectuée à JM Family Entreprises.

Bombardier a annoncé la livraison d’un 1 000e avion super intermédiaire, une étape marquante dans l’histoire de l’aviation d’affaires. La société canadienne a effectué la livraison d’un avion Challenger 3500 à JM Family Entreprises, client de longue date de Bombardier, lors d’une cérémonie au centre de livraison Challenger de Bombardier à Montréal.

Dans le cadre de cet événement historique, l’équipe de Bombardier a remis la clé cérémonielle de l’avion Challenger 3500 à JM Family Entreprises et présenté l’avion aux plus de 700 employés et invités qui étaient sur place.

Les avions super intermédiaires de Bombardier ont établi la norme dans leur catégorie depuis l’entrée en service du modèle original, se taillant une solide réputation grâce à leur fiabilité de premier plan et à leurs performances exceptionnelles. Au cours des deux dernières décennies, ces avions de pointe ont été les plus vendus de leur catégorie; l’avion Challenger 3500 poursuit sur cette lancée en dominant son segment en 2024 avec le plus grand nombre de livraisons.

Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier a déclaré : "La livraison de notre 1 000e avion super intermédiaire marque un moment déterminant pour Bombardier. Cette étape importante témoigne du dévouement et du talent exceptionnel de nos employés, ainsi que de la confiance et de la loyauté de nos clients partout dans le monde. Elle est d’une importance d’autant plus grande que nous la fêtons avec un client qui partage nos valeurs familiales, notre esprit d’entrepreneuriat et notre engagement envers la communauté. Les avions superintermédiaires Challenger ont changé la donne dans l’industrie en définissant un nouveau segment d’avions d’affaires, et nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée."





