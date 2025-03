Cathay lance une liaison vers Urumqi en Chine

Article publié le 16 mars 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne porte à 20 le nombre de destinations passagers en Chine Continentale desservis par Cathay.

Cathay Pacific a annoncé l'expansion de son réseau international avec le lancement d'une nouvelle liaison directe entre Hong Kong et Urumqi, en Chine Continentale, à partir du 28 avril prochain. Opéré quatre fois par semaine, cette nouvelle desserte portera à 20 le nombre de destinations proposées par le groupe Cathay en Chine Continentale.

Cet été, Cathay Pacific et la compagnie low-cost HK Express proposeront plus de 290 vols aller-retour par semaine entre Hong Kong et la Chine Continentale. Les destinations desservies sont Pékin (aéroports Capital et Daxing), Shanghai (aéroports Pudong et Hongqiao), Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Haikou, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Sanya, Urumqi, Wenzhou, Wuhan, Xi'an, Xiamen et Zhengzhou.

Outre Urumqi, Cathay Pacific poursuivra l’expansion de son réseau avec le lancement de nouvelles liaisons directes vers Hyderabad en mars, Dallas en avril, Rome et Munich en juin, ainsi que Bruxelles en août. De son côté, HK Express a inauguré des vols vers Sendai en janvier dernier et ajoutera Nha Trang, Komatsu et Ishigaki en avril, ainsi que Miyako (Shimojishima) en juin.

Cathay Pacific assurera sa nouvelle liaison entre Hong Kong et Urumqi avec des Airbus A330-300.

Les horaires des vols seront les suivants :

numéro de vol Provenance Destination Départ Arrivée jours d'opération CX998 Hong Kong Urumqi 01h30 07h00 lun, jeu, sam, dim CX997 Urumqi Hong Kong 10h15 15h20 lun, jeu, sam, dim

Lavinia Lau, Chief Customer and Commercial Officer de Cathay, a déclaré : "Urumqi est un nouvel atout à notre réseau, reliant directement notre aéroport d’attache à un important hub dans le nord-ouest de la Chine. Nous sommes ravis de présenter Urumqi comme la 11ème nouveauté annoncée par le groupe Cathay depuis le début de l'année, alors que nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif d'atteindre 100 destinations desservies dans le monde en 2025. En tant que compagnie aérienne de Hong Kong, nous sommes profondément enracinés dans notre ville et fiers de faire partie de la Chine. Nous nous engageons à offrir à nos clients encore plus de destinations et de choix de vols lorsqu'ils voyagent entre Hong Kong, la Chine Continentale et au-delà. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients sur nos vols pour leur faire découvrir ce qu'Urumqi a à offrir."





Sur le même sujet