Delta Air Lines lance de nouveaux vols directs pour Marrakech & Melbourne

Article publié le 7 mars 2025 par David Dagouret

Le 25 octobre 2025, Delta ouvrira une liaison directe entre Atlanta et Marrakech. Dès décembre 2025, Melbourne sera desservie en direct depuis Los Angeles.

Delta étend son réseau africain avec de nouvelles liaisons sans escale au départ d’Atlanta, y compris son tout premier service vers Marrakech, au Maroc, à partir du 25 octobre. La compagnie aérienne ajoute également un service saisonnier d’Atlanta à Accra, au Ghana, à partir du 1er décembre, pour répondre à la hausse des demandes hivernales. Aujourd’hui, la compagnie aérienne opère des vols sans escale vers cinq destinations africaines tout au long de l’année et a transporté plus de 7,5 millions clients sur ces routes. Le vol Atlanta-Marrakech de Delta, ATL-RAK, sera opéré trois fois par semaine à bord d’un Boeing 767-400ER.

Delta renforce encore sa présence en Australie et dans le Pacifique Sud avec le lancement d’un service sans escale de Los Angeles (LAX) à Melbourne (MEL), à partir de décembre 2025. Les voyageurs apprécieront l’Airbus A350-900 à la pointe de la technologie et les installations haut de gamme de Delta à LAX, y compris le salon Delta One. Cette nouvelle liaison fait de Melbourne la troisième destination sans escale de Delta en Australie, après Sydney et Brisbane, et étend la portée de Delta dans le Pacifique Sud à cinq villes, dont Auckland et Papeete.

