Diamond Aircraft remet les clés d’un DA62 MPP Survey Star à United ATS

Article publié le 7 mars 2025 par David Dagouret

Le constructeur autrichien a livré un DA62 MPP Survey Star à United ATS : un nouvel atout pour les missions aériennes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Un nouvel appareil a pris son envol dans le ciel du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Le 25 février dernier, Diamond Aircraft, le constructeur autrichien bien connu dans l’aviation légère, a livré un DA62 MPP Survey Star à United ATS, une entreprise spécialisée dans les services aéronautiques basée dans cette région. Cet avion, taillé pour les missions spéciales, embarque des technologies de pointe qui devraient renforcer les capacités opérationnelles de son nouveau propriétaire.

Le DA62 MPP – pour Multi-Purpose Platform – n’est pas un inconnu dans le monde des missions aériennes spécifiques. Cette version Survey Star, remise à United ATS, se distingue par son équipement : une caméra Leica CityMapper-2 pour les relevés topographiques et un système Airfield Technology AT-940 dédié à l’inspection des aides à la navigation aérienne. Ces outils, intégrés dans un bimoteur à pistons composite, offrent une combinaison de précision et de polyvalence, adaptée aux besoins d’une région où les projets d’infrastructure et la sécurité aérienne occupent une place croissante.

Pour Reda Youssef, PDG d’United ATS, cette acquisition n’est pas anodine. “C’est une étape importante pour nous”, a-t-il expliqué lors de la livraison à Wiener Neustadt, en Autriche. “Cet avion, avec ses capacités avancées, va nous permettre d’améliorer nos services, que ce soit pour les relevés aériens ou les inspections de vol, tout en soutenant le développement du secteur aéronautique dans notre zone.” Une ambition qui s’appuie sur un appareil réputé pour son efficacité énergétique – il consomme du Jet-A avec une frugalité notable – et sa faible empreinte sonore, un atout pour des opérations parfois sensibles.

Du côté de Diamond Aircraft, cette livraison s’inscrit dans une dynamique bien rodée. “Nous sommes fiers d’accompagner United ATS avec cet avion”, a déclaré Jerome Berg, responsable des ventes chez le constructeur. “Le DA62 MPP, avec ses équipements sur mesure, répond aux attentes variées de nos clients dans ce type de missions.” Depuis une vingtaine d’années, Diamond s’est imposé comme un acteur solide dans ce créneau, livrant des appareils à des opérateurs spécialisés aux quatre coins du monde. Le Survey Star, avec sa structure en fibre de carbone et ses moteurs Austro Engine AE330, incarne cette expérience : un mélange de robustesse, d’endurance et d’adaptabilité.

Ce qui frappe avec le DA62 MPP, c’est sa capacité à jongler entre plusieurs rôles. La caméra CityMapper-2, par exemple, peut produire des cartes 3D haute résolution, utiles pour l’urbanisme ou la surveillance environnementale. L’AT-940, quant à lui, assure des inspections précises des systèmes d’atterrissage, un domaine où la fiabilité est cruciale. Avec une autonomie pouvant dépasser huit heures et une vitesse de croisière avoisinant les 190 nœuds, l’appareil offre une souplesse qui pourrait séduire d’autres acteurs dans la région.

Cette livraison marque aussi un chapitre de plus dans la collaboration entre Diamond et ses partenaires technologiques, comme Leica Geosystems. Layton Hobbs, responsable chez Leica, a souligné l’intégration fluide de leur système hybride sur le DA62 : “C’est une plateforme idéale pour nos capteurs, et nous avons hâte de voir ce que United ATS va accomplir avec.” Un enthousiasme partagé, qui laisse entrevoir des projets ambitieux à venir.

Pour United ATS, cet avion arrive à point nommé. Basée en Égypte, l’entreprise cherche à étoffer son offre dans une zone où les besoins en données aériennes et en maintenance des infrastructures aéroportuaires ne cessent de croître. Le DA62 MPP Survey Star, avec sa première livraison officielle dans cette région, pourrait bien ouvrir la voie à d’autres commandes similaires. Chez Diamond, on regarde déjà vers l’avenir, avec une gamme d’appareils qui continue de s’adapter aux demandes d’un marché en évolution.

Reste à voir comment cet outil sera déployé dans les mois qui viennent. Pour l’heure, il s’agit d’une poignée de main entre un constructeur expérimenté et un opérateur décidé à prendre de la hauteur. Le ciel, lui, attend les premières missions.

