Embraer boucle 2024 en force et affiche des ambitions solides pour 2025

Article publié le 6 mars 2025 par David Dagouret

La société brésilienne termine 2024 avec des records et se projette pour 2025.

Embraer a refermé le calendrier 2024 sur une note qui ne passe pas inaperçue. Avec des revenus record à 6,4 milliards de dollars sur l’année – un bond de 21 % par rapport à 2023 – et un carnet de commandes historique à 26,3 milliards, le constructeur brésilien s’est offert une sortie remarquée. Les chiffres du dernier trimestre, publiés fin février, montrent une entreprise qui a su tenir ses promesses tout en posant des jalons pour 2025. Entre livraisons en hausse, santé financière retrouvée et une percée dans la catégorie “Investment Grade”, l’année écoulée dessine un tableau encourageant pour la suite.

L’année 2024 s’est achevée avec 206 avions livrés, soit 14 % de plus qu’en 2023. Sur ce total, 73 jets commerciaux – dont 47 E2 de nouvelle génération – ont trouvé preneurs, tandis que l’aviation d’affaires a brillé avec 130 appareils, équilibrés entre modèles légers et moyens. La branche défense et sécurité n’a pas été en reste, avec trois C-390 Millennium remis à des clients et une croissance des revenus de 40 % sur ce segment. Le dernier trimestre a concentré l’effort : 75 avions livrés, dont 31 commerciaux et 44 d’affaires, dans la lignée des prévisions annoncées un an plus tôt.

Côté finances, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les revenus du quatrième trimestre ont atteint 2,3 milliards de dollars, portant l’année dans le haut de la fourchette prévue. L’EBIT ajusté, à 708 millions de dollars sur 2024, affiche une marge de 11,1 %, dépassant les attentes. Sans l’impact du dossier Boeing, cette marge tombe à 8,7 %, mais reste un signe de solidité. Le flux de trésorerie disponible, hors la filiale Eve dédiée aux taxis volants, s’est envolé à 675 millions sur l’année, dopé par les livraisons, des ventes robustes et un arbitrage favorable avec Boeing. Résultat : une dette nette ramenée à 110 millions de dollars, et un ratio dette nette/EBITDA qui chute à 0,1x, contre 1,4x en 2023. Moody’s a salué l’effort en relevant la note d’Embraer à “Baa3” en décembre, rejoignant ainsi les deux autres grandes agences pour placer l’entreprise dans le club des “Investment Grade”.

Le carnet de commandes, lui, atteint des sommets jamais vus. À 26,3 milliards de dollars fin 2024, il grimpe de 40 % sur un an et de 16 % par rapport au trimestre précédent. Une réserve qui sécurise l’avenir et reflète la confiance des clients, qu’ils soient dans l’aviation commerciale, d’affaires ou militaire. Ce stock inclut des contrats variés, des E-Jets E2 aux biréacteurs d’affaires, en passant par le C-390, dont la polyvalence séduit de plus en plus.

Pour 2025, Embraer voit plus loin. Les projections tablent sur 77 à 85 livraisons dans le commercial et 145 à 155 dans l’aviation d’affaires, avec des revenus attendus entre 7 et 7,5 milliards de dollars. La marge EBIT ajustée devrait osciller entre 7,5 et 8,3 %, et le flux de trésorerie disponible dépasser les 200 millions. Des chiffres qui traduisent une ambition mesurée, portée par une dynamique bien installée, mais aussi par les incertitudes d’un marché mondial où carburant, devises et concurrence restent des variables à surveiller.

Sur le même sujet