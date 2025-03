Emirates étend son réseau mondial avec trois nouvelles destinations : Shenzhen (Chine), Da Nang (Vietnam) et Siem Reap (Cambodge)

Article publié le 7 mars 2025 par David Dagouret

Emirates deviendra la première compagnie aérienne du Moyen-Orient à opérer un vol quotidien vers Shenzhen à partir du 1er juillet, renforçant ainsi sa présence avec quatre villes desservies en Chine continentale, incluant Pékin, Shanghai et Canton.

Emirates a annoncer renforcer sa présence en Asie avec le lancement de vols directs quotidiens entre Dubaï et Shenzhen à partir du 1er juillet 2025. La compagnie introduira également quatre vols hebdomadaires vers Da Nang dès le 2 juin et trois vols hebdomadaires vers Siem Reap à partir du 3 juin, avec une escale à Bangkok dans les deux cas.

L'ajout de Shenzhen, Da Nang et Siem Reap dans les destinations desservies par la compagnie positionne Emirates en tête des compagnies aériennes non-asiatiques opérant en Asie de l'Est, proposant 269 vols par semaine au départ de Dubaï vers 24 destinations. Cette expansion du réseau Emirates ajoute ainsi un quatrième point d'entrée en Chine continentale, une troisième destination au Vietnam et un second point de desserte au Cambodge.

Vers Shenzhen :

Le vol EK328 décollera de Dubaï à 10h05 pour arriver à Shenzhen à 22h00.

Le vol retour EK329 quittera Shenzhen à 23h55 pour atterrir à Dubaï à 03h40 le lendemain.

Parallèlement au lancement de ces nouvelles liaisons, Shenzhen sera la première destination en Chine à être desservie par le Boeing 777-300ER rénové d’Emirates, à bord duquel les passagers pourront découvrir les toutes nouvelles cabines de Classe Affaires, ainsi que la très appréciée Classe Économie Premium. Le Boeing 777-300ER, configuré en quatre classes, propose : 8 suites privées en Première Classe, 40 sièges-lits en Classe Affaires, 24 sièges en Classe Économie Premium et 260 sièges spacieux en Classe Économique.

Renforcement du réseau au Vietnam et au Cambodge :

Les quatre liaisons hebdomadaires proposées vers Da Nang via Bangkok feront de cette destination la troisième ville desservie par Emirates au Vietnam, après Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Les vols vers Da Nang seront assurés en Boeing 777 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

Le vol EK370 décollera de Dubaï à 09h00 pour atterrir à Bangkok à 18h25. Il repartira de Bangkok à 20h10 pour rejoindre Da Nang à 21h50.

Le vol retour EK371 quittera Da Nang à 23h30 pour arriver à Bangkok à 01h10 le lendemain, puis repartira à 03h40 pour atterrir à Dubaï à 06h50.

Les liaisons vers Siem Reap seront opérées trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis.

Le vol EK370 partira de Dubaï à 09h00 pour rejoindre Bangkok à 18h25. Il repartira ensuite de Bangkok à 20h10, pour arriver à Siem Reap à 21h30.

Le vol retour EK371 quittera Siem Reap à 23h50 pour atterrir à Bangkok à 01h10 le lendemain, puis repartira à 03h40 pour arriver à Dubaï à 06h50.

Ces deux liaisons seront opérées en Boeing 777-300ER bi-classe, offrant 35 sièges-lits en Classe Affaires et 386 sièges spacieux en Classe Économique.

