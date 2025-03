France Air Expo 2025 se tiendra les 5, 6 et 7 juin prochain

Article publié le 29 mars 2025 par David Dagouret

Le prochain salon de l'aviation générale se tiendra à l'aéroport de Lyon-Bron

France Air Expo 2025, le seul Salon dédié à l'aviation générale en France, se tiendra sur l’aéroport de Lyon-Bron du 5 au 7 juin 2025.

Cet événement permettra aux pilotes, aux propriétaires d’avions, aux professionnels, aux étudiants et à tous les passionnés d’aviation de rencontrer les principaux acteurs du secteur : des avionneurs, des industriels, des organismes de formation, des responsables d’aéroclubs et d’écoles de pilotage et de nombreux autres professionnels de l’aviation.

Les visiteurs pourront aussi découvrir une large gamme d’aéronefs (avions, hélicoptères, ULM, drones), des équipements et de nombreux accessoires, ainsi que les divers services liés à l’aviation générale (assurances, financements, entretien...).

Pour cette 18ème édition de France Air Expo, plusieurs nouveautés sont au programme :

L’Espace de Formation aux Métiers de l’Aviation

Ce nouvel espace consacré, proposé en partenariat avec l’Académie Aéronautique et Spatiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, permettra aux jeunes (et moins jeunes) de découvrir les diverses filières proposées dans le domaine de l’aéronautique et de l’espace, de rencontrer des organismes de formation et des professionnels. Un accent particulier sera mis sur les métiers de pilote et de mécanicien.

Une Journée Professionnelle

Jeudi 5 juin, France Air Expo 2025 propose une journée professionnelle dédiée aux entreprises de l’aviation générale : une opportunité unique d’échanges entre ateliers de maintenance, distributeurs, opérateurs et centres de formation. Cette journée donnera l'occasion de découvrir les dernières innovations et de rencontrer les leaders de l’industrie.

Des Conférences et des Ateliers-Débats

Durant les 3 jours, les visiteurs auront accès à diverses conférences et débats proposés par des acteurs du secteurs aéronautique. Divers sujets d’actualités seront évoqués, tels que : les nouvelles technologies avec les avions électriques et hybrides, la sécurité dans l'aviation générale, les programmes de formation, la décarbonation de l’aérien, l’aviation qui sauve des vies...