Icelandair : résultats du mois de février 2025

Article publié le 17 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 251 000 passagers durant le mois de février.

En février 2025, Icelandair a transporté 251 000 passagers, soit une augmentation de 7 % par rapport à février 2024 sur une augmentation de 8 % de la capacité. Au cours du mois, 40 % des passagers se rendaient en Islande, 20 % en provenance d'Islande, 33 % de passagers sur des vols transatlantiques et 7 % en Islande sur des vols domestiques. Le taux de remplissage a atteint un record de 79,8 % et la ponctualité de 80,5 %.

Le rendement est de 8,0 cents US, soit un rendement inférieur à celui de février de l'année dernière, mais l'impact de la baisse du rendement a été compensé par un taux de remplissage plus élevé, ce qui a maintenu des revenus unitaires passagers similaires à ceux de l'année dernière.

Les blocs d'heures de vol charter vendues ont augmenté de 27 %. Le fret mesuré en tonnes-kilomètres de fret a diminué de 10 % par rapport à février de l'année dernière. Les émissions de CO2 ont diminué de 6 % par tonne-kilomètre opérationnel (OTK) par rapport à février de l'année dernière en raison d'un taux de remplissage plus élevé et de l'impact positif du renouvellement continu de la flotte, avec une augmentation des vols opérés par les avions B737 MAX et A321 LR.

Bogi Nils Bogason, président et CEO d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer une fois de plus de bons chiffres de trafic, soulignant la confiance et la valeur que nos clients accordent à Icelandair et à nos services. Nous avons notamment atteint un taux de remplissage record en février de cette année avec une augmentation de 8 % de la capacité par rapport à l'année dernière. De plus, nous avons lancé la vente de billets pour notre tout nouveau partenariat interligne avec Southwest Airlines. Le partenariat ouvre de nouvelles liaisons optimisées, initialement via Baltimore (BWI), vers de nombreux marchés en Amérique du Nord, et à ce jour, nous avons reçu des réservations de 43 aéroports aux États-Unis dans le cadre de ce nouveau partenariat. Alors que nous nous attendons à un été chargé, nos préparatifs vont bon train. La semaine dernière, nous avons pris livraison de notre deuxième Airbus, et deux autres devraient être livrés dans les mois à venir."





