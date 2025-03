Kuehne+Nagel inaugure le centre de traitement des moteurs Rolls-Royce à Dubaï

Article publié le 11 mars 2025 par David Dagouret

Kuehne+Nagel a inauguré à Dubaï un centre de distribution sur mesure pour les moteurs d'avion de Rolls-Royce à destination du Moyen-Orient.

Rolls-Royce est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de moteurs d'avion dans le secteur de l'aérospatial civil. Disposant de centres de distribution aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'expansion de son centre aux Émirats arabes unis vise à préparer l'ouverture du nouvel aéroport Al Maktoum à Dubaï et l'augmentation prévue du trafic aérien.

L'installation de 3 000 m², située dans le hub existant de Kuehne+Nagel à Dubaï Sud, a fait l'objet d'une rénovation complète afin d'optimiser les opérations de traitement des commandes. Un pont roulant électrique d'une capacité de levage de 25 tonnes, ainsi qu'une piste parallèle de 64 mètres de long et un pont roulant, facilitent le déplacement des équipements lourds, ainsi que le chargement et le déchargement des camions. Cette solution automatisée renforce la sécurité du personnel et des marchandises tout en améliorant l'efficacité globale.

Le centre abritera l'ensemble de la famille des turboréacteurs à double flux à haute dilution Trent de Rolls Royce, des petits moteurs au Trent XWB, le moteur le plus puissant de Rolls-Royce, avec une soufflante de 3 mètres de diamètre et un poids de près de 17 tonnes, ainsi que des pièces détachées, des unités et des nacelles.

Adrian Cuthell, Senior Vice President On-Wing Operations and Logistics chez Rolls-Royce a déclaré : "L'emplacement stratégique, la fiabilité et la confiance dans les solutions logistiques de Kuehne+Nagel, ainsi que notre partenariat mondial de longue date, ont été des facteurs clés dans leur sélection pour l'exploitation de notre hub à Dubaï."

Stephanie Kearney, responsable de la logistique contractuelle EMEA et Global Operating Standards chez Kuehne+Nagel, a déclaré : "Nos équipes ont travaillé avec diligence pour s'assurer que chaque aspect de la conception est soigneusement adapté pour soutenir à la fois les équipes d'exécution et de livraison opérant dans le centre dédié à Rolls-Royce, ainsi que les moteurs eux-mêmes, qui, malgré leur taille et leur poids, nécessitent une manipulation des plus délicates."