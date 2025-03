L’Aero Club Catania accueille deux nouveaux Tecnam P2008JC pour sa flotte

Article publié le 31 mars 2025 par David Dagouret

Ces P2008JC viennent s’ajouter à une liste d’avions déjà en service, comme les P2006T, P2002JF et P92JS.

L’Aero Club Catania et Tecnam, le constructeur italien d’avions légers, ont annoncé la livraison de deux monomoteurs biplaces Tecnam P2008JC. Ces appareils flambant neufs rejoignent l’école de pilotage pour la formation de base, renforçant ainsi son engagement à offrir un enseignement de haut niveau aux aspirants pilotes.

Situé à l’aéroport de Catane-Fontanarossa, au pied de l’Etna, l’Aero Club Catania voit dans cette acquisition une opportunité de moderniser sa flotte tout en augmentant sa capacité à former des pilotes. Ces P2008JC viennent s’ajouter à une liste d’avions déjà en service, comme les P2006T, P2002JF et P92JS, ainsi qu’un simulateur certifié qui prépare chaque année des centaines d’élèves pour les grandes compagnies aériennes internationales. Cet investissement s’aligne sur la mission de l’école : équiper les futurs pilotes commerciaux avec des machines modernes, tirées du catalogue varié de Tecnam.

Filippo Papale, président de l'AERO CLUB CATANIA, a déclaré : "Notre relation avec Tecnam va au-delà de celle d'un fournisseur et d'un client classique. Depuis que nous avons choisi Tecnam en 2003, nous faisons partie de la famille Tecnam, grandissant ensemble et travaillant à rendre le vol en Italie plus accessible et plus sûr."

Giovanni Pascale Langer, directeur général de Tecnam a déclaré : "Nous sommes honorés que l'AERO CLUB CATANIA ait choisi nos avions pour son expansion. Cette collaboration souligne notre engagement à offrir aux étudiants une plateforme de formation moderne et technologiquement avancée, essentielle pour opérer dans l'environnement complexe de l'aviation d'aujourd'hui. Les avions Tecnam constituent une passerelle essentielle, assurant une transition en douceur vers l'aviation professionnelle."

Sur le même sujet