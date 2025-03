Le moteur Arriel de Safran choisi pour propulser le nouvel hélicoptère R88 de Robinson

Article publié le 16 mars 2025 par David Dagouret

L'Arriel est la famille de moteurs d'hélicoptères la plus vendue de Safran, avec plus de 15 500 unités produites pour plus de 40 types d'hélicoptères différents.

Safran Helicopter Engines et Robinson Helicopter Company (RHC) ont annoncé leur partenariat exclusif pour motoriser le R88. Ce nouvel hélicoptère sera équipé de l'Arriel 2W, d'une puissance de 950 shp.

En choisissant l'Arriel, Robinson Helicopter Company a sélectionné le moteur de référence sur le marché des hélicoptères légers. Avec plus de 66 millions d'heures de vol, la famille Arriel a fait preuve de performances et d’une durabilité inégalée.

Les clients de la société Robinson bénéficieront du réseau de support de Safran Helicopter Engines, qui assure un service de proximité et un soutien MRO (maintenance, réparation et révisions) dans le monde entier.

Pour la première fois, un avionneur investit dans des services moteurs inclus dès l'acquisition de l'appareil, afin de garantir aux opérateurs un haut niveau de support directement avec Safran Helicopter Engines. À la livraison de l'appareil, les clients bénéficieront automatiquement d'un forfait Serenity comprenant des services, tels qu'une couverture des maintenances non programmées pendant 5 ans ou 2000 heures de vol, et des services numériques avancés telles que le Health Monitoring au niveau Premium.

Cédric Goubet, Président de Safran Helicopter Engines, a déclaré : "Chez Safran Helicopter Engines, nous sommes fiers de nouer ce tout premier partenariat avec Robinson Helicopter Company. Avec l'Arriel 2W, le nouvel hélicoptère R88 bénéficie de la solution démontrée de propulsion la plus efficace et la plus fiable dans cette gamme de puissance. Nous sommes ravis de commencer cette nouvelle collaboration avec Robinson Helicopter Company, et nous sommes convaincus que le R88 connaîtra un grand succès sur le marché des hélicoptères légers monomoteurs."

David Smith, Président de Robinson Helicopter Company, a déclaré : "Robinson a choisi l'Arriel 2W de Safran Helicopter Engines pour équiper son modèle d’hélicoptère le plus grand et le plus performant en raison de ses performances inégalées et de sa fiabilité éprouvée. L’intégration du pack Serenity offre à nos clients la tranquillité d'esprit qu'ils méritent, renforçant ainsi notre engagement à fournir les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité."





