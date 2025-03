Le Tecnam P-Mentor s’envole chez Aeros

Article publié le 4 mars 2025 par David Dagouret

L'école de pilotage a commandé 14 exemplaires du P-Mentor.

Tecnam, en collaboration avec son distributeur local Oriens Aviation, et Aeros ont annoncé à Pilot Expo Brussels l'accord d'achat de quatorze (14) avions biplaces monomoteurs IFR Tecnam P-Mentor. Les six premiers appareils seront livrés en 2025. Ces nouveaux avions seront utilisés pour la formation ab-initio et modulaire pour les cours PPL (Private Pilot Licence) et MPL (Multi Pilot Licence).

Nick Dunn, PDG d'Aeros, a déclaré : "Nous avons mis en place un groupe de pilotage composé de cinq ingénieurs, managers et instructeurs seniors afin d'évaluer les trois principaux entraîneurs biplaces actuellement disponibles sur le marché. Tecnam est arrivé en tête en termes de qualité, de coût et de service après-vente."

Pasquale De Rosa, directeur des ventes de Tecnam pour l'Europe a déclaré : "Nous sommes très heureux qu'après de nombreuses recherches, Aeros ait choisi le Tecnam P-Mentor comme plateforme de formation au pilotage. Cette décision souligne son engagement à fournir aux élèves-pilotes l'avion de formation le plus avancé, le plus sûr et le plus efficace disponible aujourd'hui. En tant que leader mondial des solutions de formation au pilotage, et avec Oriens Aviation, concessionnaire Tecnam pour le Royaume-Uni et l'Irlande, nous sommes impatients de collaborer avec Aeros pour garantir un grand succès."

