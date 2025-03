Retour du Forum Horizon Aerospace à France Air Expo

Article publié le 5 mars 2025 par David Dagouret

Le France Air Expo se tiendra du 05 au 07 juin 2025. Aeroweb-fr.net est l'un des partenaires médias de cet événement.

France Air Expo a annoncé le retour du Forum Horizon Aerospace lors du salon France Air Expo à Lyon en juin 2025. L'édition précédente a vu 1000 jeunes participé à ce Forum ainsi l’Académie Aéronautique et Spatiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé renouveler son partenariat avec France Air Expo pour l'édition prochaine.

Horizon Aerospace est le forum de référence pour les métiers et formations de l’aéronautique et du spatial réunira les professionnels de la filière et des organismes de formation qui présenteront les divers parcours d'accès.

L’objectif est de faire connaître au grand public et aux visiteurs du salon les perspectives qu’offre la filière Aéronautique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Public Ciblé :

Collégiens, lycéens et élèves du BIA

Étudiants et jeunes diplômés

Professionnels et demandeurs d'emploi

Métiers et Opportunités à Découvrir :

Conception et R&D : Ingénieur en bureau d’études, Dessinateur/Projeteur, Architecte intégrateur, etc.

Construction et production : Monteur mécanicien, Ajusteur/monteur, Ingénieur de production, etc.

Maintenance : Mécanicien aéronautique, Technicien avionique, Technicien systèmes, etc.

