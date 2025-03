TAP Air Portugal célèbre ses 80 ans

Article publié le 31 mars 2025 par David Dagouret

TAP Air Portugal a célébré son 80ᵉ anniversaire avec plusieurs initiatives pour marquer cette date festive. La compagnie aérienne nationale portugaise a été fondée le 14 mars 1945 par Humberto Delgado. Après plusieurs étapes de préparation, l'entreprise alors appelée Transportes Aéreos Portugais a effectué son premier vol commercial régulier le 19 septembre 1946 entre Lisbonne et Madrid, à bord d'un avion DC-3 Dakota.

80 ans plus tard, TAP Air Portugal est la plus grande vitrine du Portugal dans le monde et figure dans le TOP 3 des plus grands exportateurs nationaux. En 2024, elle a transporté plus de 16 millions de passagers.

Avec une flotte de 99 appareils, la compagnie nationale desservira cet été 84 villes, dont 10 en Amérique du Nord, 14 en Amérique du Sud, 12 en Afrique, 6 au Portugal et 42 dans le reste de l'Europe .

Au total, la compagnie aérienne effectuera plus de 1250 vols par semaine cet été . Les principales nouveautés incluent les nouvelles liaisons Lisbonne - Los Angeles, Porto - Boston, Terceira - San Francisco ainsi que la reprise des vols vers Porto Alegre.

Présentation du livre « Voar É Preciso » dans le cadre du 80ᵉ anniversaire

Le livre Voar É Preciso rassemble plus de 700 images, dont la plupart inédites, retraçant les 80 ans d'histoire de la compagnie aérienne. L'histoire de la compagnie est racontée à travers ses avions, qui en deviennent les véritables protagonistes. Leur arrivée, leur importance stratégique pour TAP Air Portugal, les villes qu'ils ont desservies et les nouvelles routes qu'ils ont inaugurées illustrent l'évolution de la compagnie aérienne au fil du temps, jusqu'à devenir un acteur majeur du secteur.

Publié en portugais et en anglais, l'ouvrage comprend des dizaines de graphiques, des cartes, des itinéraires, des profils d'aéronefs et une liste complète de la flotte de TAP Air Portugal, mentionnant les dates des premiers vols, de leur livraison à la compagnie jusqu'au dernier vol régulier.

Les auteurs du livre Voar É Preciso sont Rita Tamagnini , Directrice de la communication institutionnelle et des affaires publiques chez TAP Air Portugal, et Gianfranco Beting , photographe, entrepreneur brésilien et cadre du secteur aéronautique.

Nouveaux Chefs, nouveaux talents, nouvelle expérience culinaire en vol avec Local Stars

Dans le cadre de la célébration de son 80ᵉ anniversaire, dont l'un des temps forts a eu lieu sur le stand de TAP Air Portugal à la BTL, à Lisbonne, la compagnie aérienne a annoncé la nouvelle édition du programme Local Stars .

Ce projet réunit en avant six talents de la gastronomie portugaise, trois femmes et trois hommes . Chaque Chef créera deux menus complets, et chacun de ces menus sera proposé pendant deux mois sur les vols longs-courriers au départ de Lisbonne, en classe Business . La première proposition sera signée par la Chef Ana Moura, que la compagnie aérienne transportera de la côte de l'Alentejo vers le monde, et sera disponible à bord dès avril prochain.

Les Chefs Marco Almeida (Coimbra), Lídia Brás (Trás-os-Montes), Ricardo Luz (Algarve), Rita Magro (Porto) et António Galapito (Negrais) font également partie de cette nouvelle saison du programme Local Stars. Ils étaient présents à la BTL, où ils ont été présentés actuellement.

Status For Life : le nouveau bénéfice du programme Miles&Go

Sofia Lufinha, Directrice de l'expérience client chez TAP Air Client, a présenté Status For Life lors de la BTL. Ce programme vise à honorer, remercier et récompenser les clients qui sont au cœur de l'attention de la compagnie et pour la satisfaction de laquelle elle travaille quotidiennement.

La compagnie aérienne attribuea à vie les statuts Gold et Navigator aux clients qui, au cours de leur historique de navigation sur les vols de la compagnie – données disponibles depuis 1998 – ont accumulé plus de deux ou trois millions de miles , respectivement.

Avec Status For Life , à partir de maintenant, les miles de statut accumulés sur les vols TAP Air Portugal seront comptabilisés dès l'inscription du client au programme Miles&Go et seront affichés sur un compteur dans l'espace réservé de FlyTAP.com . Tous les clients pourront ainsi suivre leur progression en temps réel.

