Un million d’heures dans le ciel pour le F-35 de Lockheed Martin

Article publié le 7 mars 2025 par David Dagouret

La flotte mondiale de F-35 franchit le million d’heures de vol, un cap pour l’avion de Lockheed Martin.

Un cap symbolique vient d’être franchi dans l’histoire de l’aviation militaire. Lockheed Martin a annoncé que la flotte mondiale de F-35, l’avion de combat furtif de cinquième génération, a dépassé le million d’heures de vol. Un chiffre qui résonne comme une borne pour ce programme lancé il y a plus de vingt ans, et qui équipe aujourd’hui les forces aériennes des États-Unis et de leurs alliés à travers le globe. Derrière ce million d’heures, il y a des pilotes, des techniciens et des ingénieurs, mais aussi une machine qui continue d’évoluer au fil des missions.

Ce jalon n’est pas qu’une affaire de compteur. Il arrive après une année où toutes les variantes du F-35 – le A, le B à décollage court, et le C basé sur porte-avions – ont été engagées au combat. Le dernier en date, le F-35C, a effectué ses premières frappes en novembre 2024, touchant des cibles dans un espace aérien disputé. Une étape qui complète le tableau opérationnel d’un avion conçu pour opérer là où d’autres ne passent pas, grâce à sa furtivité et ses capteurs dernier cri.

Le million d’heures reflète aussi une montée en puissance. Avec plus de 1 100 appareils en service aujourd’hui, la flotte ne cesse de grandir, portée par les livraisons aux marines américaine, britannique, israélienne ou encore japonaise, entre autres. Chaque heure dans les airs a permis d’affiner l’appareil : nouvelles capacités logicielles, intégration d’armes inédites, et même des premières mondiales, comme le contrôle de drones en vol. L’équipe du programme, dirigée par le général Michael Schmidt, voit déjà plus loin : le prochain million d’heures, avec un accent mis sur l’interopérabilité avec les futurs avions collaboratifs de l’US Air Force.

Michael Schmidt, patron du bureau conjoint du F-35, n’a pas caché sa satisfaction. “C’est une réussite qui va au-delà des chiffres”, a-t-il déclaré, saluant le travail des équipes au sol comme dans les cockpits. “Ce million d’heures montre ce que le F-35 apporte aux forces d’aujourd’hui, tout en préparant celles de demain.” Chez Lockheed Martin, Chauncey McIntosh, vice-président du programme, insiste sur le rôle clé de l’avion : “Il connecte le champ de bataille, il sécurise les missions, et il ramène les pilotes à la maison.” Des mots qui mettent en lumière une ambition : faire du F-35 un pivot entre les plateformes actuelles et celles à venir.

Le chemin n’a pas été sans obstacles. Lancé dans les années 1990 sous le nom de Joint Strike Fighter, le programme a connu des retards, des surcoûts et des critiques sur sa fiabilité initiale. Mais ce cap du million d’heures traduit une maturité. L’avion vole désormais dans des théâtres réels, de la mer Rouge au Pacifique, et ses capacités – comme la fusion des données ou la guerre électronique – en font un outil à part. Il ne s’agit plus seulement de voler ou de frapper, mais de coordonner, d’anticiper, de dominer un espace aérien contesté.

Pour l’avenir, Lockheed Martin et ses partenaires – une quinzaine de pays impliqués dans le développement ou l’achat – misent sur une évolution continue. Le F-35 doit rester pertinent face à des menaces qui ne cessent de se sophistiquer, qu’il s’agisse de défenses antiaériennes russes ou chinoises. Intégrer des drones, renforcer la furtivité, améliorer la maintenance : les chantiers sont nombreux pour les années à venir.

Ce million d’heures, c’est un instantané d’un programme qui ne s’arrête jamais. Un avion qui, malgré les débats qu’il suscite, s’est imposé comme une pièce centrale des stratégies aériennes modernes. Reste à voir jusqu’où il portera cette domination annoncée, dans un ciel où chaque heure compte.

