Une nouvelle liaison aérienne entre Nevers et la Corse annoncée pour l’été 2025

Article publié le 21 mars 2025 par David Dagouret

Le projet prévoit l’organisation d’un vol expérimental reliant Nevers à Bastia, avec un départ programmé le 27 juillet et un retour le 3 août.

Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération, a révélé cette semaine son ambition de lancer une liaison aérienne directe entre l’aéroport de Nevers-Fourchambault et la Corse dès l’été prochain. Cette initiative, dévoilée lors d’un entretien avec Le Journal du Centre le 18 mars, vise à renforcer l’attractivité de l’aéroport nivernais tout en offrant aux habitants une option rapide pour rejoindre une destination prisée des vacanciers.

Le projet prévoit l’organisation d’un vol expérimental reliant Nevers à Bastia, avec un départ programmé le 27 juillet et un retour le 3 août. Selon les détails communiqués, l’avion, d’une capacité de 48 places, permettrait d’effectuer le trajet en moins de deux heures, avec un décollage prévu à 14h00 depuis Nevers pour une arrivée à Bastia à 15h55, et un retour à 15h00 depuis la Corse pour un atterrissage à 16h55. Le parking de l’aéroport de Nevers serait offert gratuitement aux passagers, un argument pratique pour séduire les futurs utilisateurs.

Néanmoins, Aeroweb-fr.net s'est renseigné sur le prix des billets et d'après nos informations le montant de l'aller-retour serait d'environ 1150 euros, à ce prix là heureusement que le parking est offert.

Cette annonce s’inscrit dans une volonté plus large de Denis Thuriot de repositionner l’aéroport de Nevers comme une infrastructure de proximité au service des habitants et des entreprises locales. Depuis plusieurs années, l’élu multiplie les initiatives pour diversifier l’activité de la plateforme, à l’image du programme « Flying Doctors », lancé en 2023, qui transporte des médecins de Dijon à Nevers pour pallier les pénuries médicales dans la région. Avec cette nouvelle liaison vers la Corse, le maire espère attirer un public différent, notamment les vacanciers en quête d’une alternative aux longs trajets en voiture ou aux correspondances dans les grands hubs.

L’aéroport de Nevers-Fourchambault, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville, dispose d’une piste de 1 500 mètres, adaptée aux avions de petite et moyenne capacité. Bien que principalement utilisé pour l’aviation d’affaires, les vols médicaux et les activités de loisirs, il bénéficie depuis 2017 d’une gestion conjointe entre la ville, l’agglomération, le département et la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette gouvernance partagée a permis de stabiliser ses finances, avec un équilibre budgétaire atteint grâce à des investissements de l’ordre de 500 000 euros annuels, selon des données publiées par la mairie.

La liaison envisagée vers Bastia s’appuie sur un modèle d’avion léger, probablement un turbopropulseur de type ATR ou un appareil équivalent, capable d’opérer sur de courtes distances avec une consommation de carburant maîtrisée. Si les aspects techniques n’ont pas encore été précisés – notamment le choix de la compagnie aérienne ou le coût des billets –, le projet semble réalisable dans un calendrier serré, à condition que les autorisations réglementaires soient obtenues auprès de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

L’annonce a suscité des réactions variées parmi les acteurs locaux. Certains y voient une opportunité de désenclaver la Nièvre, un département souvent pénalisé par son éloignement des grands axes de transport. « C’est une bonne idée pour rapprocher les Nivernais de la Corse, une destination qui attire beaucoup de monde l’été », confie un commerçant du centre-ville de Nevers. D’autres, en revanche, s’interrogent sur la viabilité économique d’une telle ligne, compte tenu de la capacité limitée de l’avion et de la saisonnalité de la demande.

Du côté des professionnels du tourisme, l’initiative est accueillie avec un intérêt prudent. « Si le prix reste compétitif par rapport aux vols au départ de Paris ou Lyon, cela pourrait séduire une clientèle locale », estime un agent de voyage basé à Nevers. Reste à savoir si le test estival convaincra suffisamment de passagers pour pérenniser l’opération.

Sur le même sujet