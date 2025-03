Volotea annonce 2 nouvelles routes à Rodez

Article publié le 11 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne ouvre 2 nouvelles liaisons à destination de Porto et Lille.

Après avoir récemment annoncé 3 nouvelles routes à destination de la Corse, Volotea continue son expansion et ouvre 2 nouvelles liaisons à destination de Porto et Lille, qui seront disponibles à partir des 24 avril et 2 mai prochains.

La ville de Porto sera opérée à raison de deux vols par semaine les lundis et jeudis dès le 24 avril.

La ville de Lille quant à elle, sera opérée à raison de deux vols par semaine les vendredis et dimanches à partir du 2 mai.

Volotea poursuit son ancrage à Rodez depuis l’ouverture de sa base en septembre dernier, la compagnie joue un rôle clé dans la connectivité du territoire avec déjà plus de 52 000 passagers transportés en 6 mois.

Pour cette année, Volotea desservira une route exclusive vers Paris-Orly ainsi que 5 nouvelles destinations vers la Corse, le Portugal et Lille, confirmant son ancrage en Aveyron.

Pour 2025, Volotea introduira environ 26 nouvelles routes et augmentera sa capacité à une offre de 8 millions de sièges, soit une hausse de 8 % par rapport à 2024. La compagnie concentrera ses efforts sur la consolidation de sa présence sur le territoire national ainsi que de son réseau de liaisons aériennes. Les vols domestiques resteront un axe fort, avec 68 routes, dont 59 % exclusives, confirmant la place de Volotea comme leader de la connectivité intérieure en France. La capacité atteindra environ 3,2 millions de sièges, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2023. Les routes insulaires domestiques, incluant les liaisons vers la Corse, représenteront 44 % de l'offre. Volotea continuera d'opérer dans 20 aéroports domestiques et s’engage à continuer d'offrir des options de voyage abordables et directes, pour faciliter la connectivité entre les petites et moyennes villes françaises et européennes.

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux de ces premiers résultats très prometteurs sur notre base la plus récente. Cette performance à Rodez reflète l'attractivité de notre réseau et notre capacité à répondre aux attentes des voyageurs. Par cette croissance, nous renforçons notre rôle en tant qu'acteur clé de la connectivité régionale. En 2025, nous poursuivrons sur cette lancée avec une offre de sièges consolidés et cinq nouvelles routes. Ce succès continu, ne serait pas possible sans le soutien indéfectible de l'Aéroport de Rodez et de ses équipes, avec qui nous collaborons étroitement depuis plus de six mois. Ensemble, nous continuons à faire rayonner cette belle région et contribuons activement à son essor."





