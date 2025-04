Aura Aero a annoncé trois nouveaux distributeurs européens pour ses avions

Article publié le 20 avril 2025 par David Dagouret

Aura Aero a annoncé lors du salon aéronautique de Friedrichshafen, des accords avec trois nouveaux distributeurs européens pour ses deux familles d’avions.

Ces trois distributeurs sont tous des acteurs réputés, ayant une grande expérience dans la vente et le support d’avions sur leurs marchés et jouissant d’une excellente réputation :

European Aircraft Sales (Danemark) : ce distributeur international couvrant la Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède, Finlande), les Pays-Bas et les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) – travaille avec des fabricants dans l’aviation légère et l’aviation d’affaires depuis plus de 30 ans, mais aussi dans la vente d’avions neufs et d’occasion.

JB Investments Ltd (Pologne) : Fondé en 1992, JB Investments est le plus ancien distributeur d’aéronefs et fournisseur de services pour avions et hélicoptères en Pologne. La société représente de nombreux fabricants d’avions et hélicoptères renommés, pour une clientèle d’entreprises et de particuliers.

B&C SRL (Italie) : B&C accompagne ses clients, à la fois particuliers et entreprises, en Italie, à Malte, en Albanie, au Vatican et à Saint-Marin depuis 2013, pour l’achat de leurs appareils, leur offrant une gamme de services sur-mesure de haut niveau.

Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président a déclaré : "Avec ces nouveaux distributeurs renommés, Aura Aero va considérablement élargir sa portée sur le marché de l’aviation légère et pourra accéder à un large éventail de nouvelles opportunités de ventes et de services, tout en renforçant notre carnet de commandes pour la famille Integral ainsi que pour Era, le futur de l’aviation durable !"

Drew McEwen, Directeur Commercial d’Aura Aero, a déclaré : "Nous sommes impatients de travailler avec trois nouveaux distributeurs réputés afin de bénéficier de leur grande expérience et de leur large réseau pour développer les ventes de nos deux familles d’avions. Ces nouveaux partenariats vont nous permettre de développer considérablement notre base-clients et nous en sommes ravis."