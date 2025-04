BERINGER AERO fête ses 40 ans

Article publié le 2 avril 2025 par David Dagouret

L'entreprise française fournit aujourd’hui des technologies avancées à des aéronefs du monde entier.

Créée en 1985, BERINGER AERO, entreprise française, s’est distinguée dans le domaine de la sécurité et de l’innovation aéronautique. Elle fournit aujourd’hui des technologies avancées à des aéronefs du monde entier.

Au fil de ces quatre décennies, BERINGER AERO a développé des systèmes de freinage performants et légers, destinés à divers types d’aéronefs : aviation générale, ultralégers, appareils expérimentaux, eVTOL et drones non armés. Cette évolution s’appuie sur un engagement constant envers la qualité et le progrès technique.

Dans le cadre de cet anniversaire, BERINGER AERO organisera des événements spéciaux, notamment une journée portes ouvertes à son siège social de Tallard, en France, et participera à des salons aéronautiques majeurs dans le monde entier.

L'entreprise reste déterminée à développer des solutions aéronautiques de nouvelle génération et à étendre sa présence mondiale.

Claire Béringer, PDG de l’entreprise, a déclaré : "Faire 40 ans de croissance soutenue est une étape importante. Notre engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et de la satisfaction client est à l'origine de notre succès. Nous sommes reconnaissants envers nos clients, partenaires et collaborateurs qui ont contribué à cette réussite."