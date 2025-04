Corendon dévoile un Boeing 737 entièrement tatoué pour ses 25 ans

Article publié le 21 avril 2025 par David Dagouret

L'appareil est un Boeing 737 Max 9 immatriculé PH-CDQ, numéro de série 66347/8802.

Pour célébrer son 25e anniversaire, Corendon Dutch Airlines a vu les choses en grand – et surtout en original. La compagnie a levé le voile sur un avion pas comme les autres : un Boeing 737 entièrement recouvert d’un motif de tatouage, une première mondiale dans le monde de l’aviation. L'appareil est un Boeing 737 Max 9 immatriculé PH-CDQ, numéro de série 66347/8802.

Ce projet a été imaginé par Henk Schiffmacher, un tatoueur néerlandais, qui s'est fait un nom pour avoir tatouer des stars comme Lady Gaga ou Kurt Cobain. Ensemble, ils ont conçu une œuvre originale baptisée Sweet Louise, un hommage tendre à l’épouse de l’artiste.

Le résultat ? Un fuselage décoré sur près de 200 m², dans le style traditionnel des tatouages marins. On y retrouve des symboles forts du voyage, de l’exploration et de la liberté, chers à la fois à l’artiste et à la compagnie.

L’idée a germé lors d’une conversation entre Schiffmacher et Gunay Uslu, la PDG de Corendon. Quand l’artiste a évoqué son rêve de tatouer un avion entier, elle n’a pas hésité : le 25e anniversaire de la compagnie offrait une occasion idéale pour transformer cette idée en réalité.

Réaliser un tel projet n'est pas une chose facile. Le motif a été soigneusement adapté aux lignes de l’appareil pour que l’œuvre garde toute sa cohérence visuelle, sans compromettre les standards de sécurité. Un défi technique relevé avec succès, grâce à une étroite collaboration entre des experts en art, en design et en ingénierie aéronautique.

Dévoilé à Schiphol-Est, le 737 tatoué s’apprête désormais à prendre les airs sur les destinations phares de Corendon. Une manière originale d’emmener les passagers dans une expérience visuelle inédite, dès leur arrivée sur le tarmac.

Henk Schiffmacher a déclaré : "Ce design est un hommage au voyageur. Le tatouage sur le moteur représente un pirate, un aventurier des mers, que nous avons transformé en cœur pour symboliser le lien entre les peuples, le mouvement, la curiosité. Chaque tatouage a une histoire, et celui-ci raconte la mienne, celle de Corendon et celle de tous ceux qui prennent l’avion pour découvrir le monde."

Gunay Uslu, la PDG de Corendon a déclaré : "On voulait marquer ce cap de manière forte, avec quelque chose qui nous ressemble. Ce projet réunit notre esprit d’aventure, notre créativité et notre envie de faire les choses autrement. Sweet Louise est bien plus qu’une livrée spéciale : c’est un symbole de notre histoire et de notre regard tourné vers l’avenir."

