Corsair renouvelle son engagement en tant que transporteur et partenaire officiel de la Transat Paprec 2025

Article publié le 2 avril 2025 par David Dagouret

La 17ᵉ édition de la Transat Paprec, qui s’élancera le 20 avril 2025 de Concarneau pour rejoindre Saint-Barthélemy début mai, marque une participation record avec 19 équipages engagés contre 11 lors de la précédente édition.

Première course transatlantique en double mixte, la Transat Paprec requiert des équipages composés d’une femme et d’un homme, une initiative forte en faveur de la mixité qui fait écho aux valeurs défendues par la compagnie aérienne. À bord de voiliers Figaro Bénéteau 3 strictement identiques, les duos s’affrontent sur l’Atlantique dans une compétition où seuls le talent et la stratégie feront la différence.

Depuis plusieurs années, Corsair fait du sport un axe central de ses partenariats. En renouvelant son engagement aux côtés de la Transat Paprec, la compagnie confirme son attachement à cette course transatlantique emblématique, qui incarne des valeurs qu’elle partage : l’esprit d’exploration, le dépassement de soi, la résilience, mais aussi l’innovation et la performance. À l’image de l’aviation, la voile de compétition repose sur des défis tels que la maîtrise des éléments, l’optimisation des trajectoires et la recherche de performance.

Aussi, en s’associant à la Transat Paprec, Corsair réaffirme son engagement auprès des territoires qu’elle dessert depuis plus de 30 ans. En tant qu’acteur clé du développement des échanges économiques, touristiques et de fret entre l’Outre-mer et l’Hexagone, Corsair s’engage naturellement aux côtés d’événements qui mettent en lumière ces territoires, en parfaite cohérence avec ses ambitions et les valeurs portées par la compagnie et ses équipes.

Dans le cadre de son partenariat, Corsair sera présente dans les deux villages officiels, du 15 au 20 avril à Concarneau puis du 6 au 12 mai à Saint-Barthélemy, sur son propre stand.

La présence de la compagnie au cœur de l’événement permettra aux passionnés de voile et aux voyageurs de rencontrer les équipes Corsair, mais aussi aux clients les plus fidèles de la compagnie d’assister au départ ou à l’arrivée de la course.

Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de Corsair a déclaré : "Renouveler notre engagement auprès de la Transat Paprec était une évidence. Cette course porte des valeurs chères à Corsair, et tout comme les skippers en quête d’excellence, nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos clients un voyage aux meilleurs standards. Ce partenariat reflète également notre attachement aux territoires que nous desservons et notre volonté de promouvoir des événements qui les mettent à l’honneur."

Julie Coutts, Directrice Générale OC Sport Pen Duick a déclaré : "Corsair est un partenaire fidèle qui renforce le lien entre la Bretagne et les Caraïbes, accompagnant cette aventure en double mixte de Concarneau à Saint-Barthélemy. En facilitant le voyage des organisateurs, des équipes et des passionnés, Corsair affirme son engagement pour la voile, la mixité et la continuité entre ces deux territoires emblématiques de la course au large. Cap sur 2025 !"





