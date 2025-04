easyJet inaugure des nouvelles liaisons en France

Article publié le 12 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie orange a inauguré des liaisons depuis Bordeaux, Nantes et Paris-Orly.

Depuis le 31 mars derbier, easyJet a débuté sa nouvelle ligne entre la ville de Bordeaux à celle de Bruxelles en Belgique à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi).

A l'aéroport de Nantes, la compagnie aérienne a inauguré deux nouvelles lignes. La première est celle entre Nantes et Funchal. La liaison a débuté depuis le 30 mars 2025 et est programmée à raison de 3 vols par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche. La seconde est celle entre Nantes et Minorque. La liaison a été lancée le 1 er avril 2025 et est programmée à raison de 3 vols par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi.

Depuis l'aéroport de Paris-Orly, easyJet a inauguré quatre nouvelles liaisons.

Paris-Orly-Milan-Malpensa : la liaison a débuté depuis le 30 mars 2025 et est programmée à raison de 11 vols par semaine, du lundi au dimanche.

Paris-Orly-Sofia : la liaison est effective depuis le 30 mars 2025 et est programmée à raison de 3 vols par semaine, le mardi, le mercredi et le dimanche.

Paris-Orly-Southampton : la liaison est lancée depuis le 31 mars 2025 et est programmée à raison de 2 vols par semaine, le lundi et le vendredi.

Paris-Orly-Skopje (en exclusivité) : la liaison débutera à partir du 2 avril 2025 et est programmée à raison de 2 vols par semaine, le mercredi et le samedi.

