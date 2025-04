Edeis obtient la délégation de service public pour l'exploitation de l'Aéroport de Périgueux-Bassilac

Article publié le 1 avril 2025 par David Dagouret

Edeis a annoncé qu'elle se voit confier la gestion et le développement de l'aéroport de Périgueux-Bassilac, qui devient son 19e aéroport exploité sur le territoire à compter du 1er avril 2025, par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dordogne. Cette infrastructure stratégique marque la première implantation du Groupe Edeis dans la Région Nouvelle-Aquitaine, lui permettant d'étendre son maillage territorial et de créer de nouveaux liens à l'échelle locale.

Depuis la suppression en 2018 de la liaison aérienne avec Paris, l'aéroport de Périgueux-Bassillac doit faire évoluer son modèle économique. En reprenant son exploitation, Edeis s'engage à la valorisation de cet outil essentiel pour le territoire, mais également à son renforcement comme un acteur stratégique du développement local auprès de l'ensemble desaecteurs du territoire, tout en le préparant pour accueillir et accompagner l'aviation de demain.

Pour ce faire, Edeis mettra en place une stratégie ambitieuse articulée autour de trois axes majeurs :

L'aviation d'affaires : en apportant de nouveaux aménagements spécifiques pour améliorer la qualité de service et attirer une clientèle professionnelle, combinés à des actions de développement dédiées.

Le renforcement des liens avec les acteurs locaux : Edeis tissera des partenariats avec les entreprises locales et la Chambre de Commerce et d'Industrie afin de mettre en avant les activités de loisirs et organisateur des événements de valorisation de l'aéroport.

La valorisation domaniale : Edeis souhaite utiliser au plein potentiel de cette plateforme via la commercialisation d'espaces et la recherche de partenariats permettant de moderniser les infrastructures.

Pour développer l'aéroport, Edeis a mis en place un nouveau modèle économique visant à mobiliser les ressources propres de l'aéroport. Le Groupe s'appuiera sur son expertise en gestion aéroporturaire, reconnue pour l'ensemble de ces 19 aéroports retenus dans des régions à caractères et enjeux divers, où le Groupe a su accompagner toutes formes de situations, comme récemment à l'Aéroport de Mayotte avec l'établissement d'un pont aérien de première nécessité, ou encore à l'aéroport de Tours – Val de Loire où le Groupe a exploité un renforcement sans précédent des dessertes aériennes.

Afin de redynamiser l'aéroport de Périgueux Bassillac, un atout stratégique à préserver pour le territoire néo-aquitain, Edeis s'appuiera sur les équipes en place, renforcées par l'expertise d'Edeis Concessions en gestion et développement d'infrastructures. Allié des territoires, l'Edeis s'inscrit dans une méthode de collaboration avec l'ensemble des acteurs économiques locaux pour faire de l'Aéroport un levier de croissance incontournable pour le Grand Périgueux et la Dordogne.

Martin Meyrier, Président d'Edeis Concessions a déclaré : "Nous sommes honorés de pouvoir apporter notre expertise au territoire et à son aéroport. Fidèles à notre ADN d'allié des territoires, nous jouerons à bien la mission qui nous est confiée à nos partenaires économiques locaux périgourdins."