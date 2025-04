Emirates déploie ses Boeing 777 modernisés vers 8 nouvelles destinations

Article publié le 7 avril 2025 par David Dagouret

Les prochains déploiements concernent les destinations suivantes : Lisbonne, Dublin, Hong Kong, Malé, Calcutta, Colombo, Johannesbourg et Le Cap.

Emirates présente ses Boeing 777 aux cabines rénovées vers huit nouvelles destinations de son réseau. D'ici septembre 2025, la compagnie desservira 44 villes avec sa flotte de Boeing 777 et Airbus A380 rénovés.

À partir du 1er juin 2025, tous les vols à destination et en provenance de Lisbonne proposeront des cabines modernisées sur les vols EK191/192 et EK193/194.

À partir du 25 juin, Emirates inaugurera ses nouvelles cabines Affaires et Économie Premium sur les vols EK161/162 vers Dublin .

Hong Kong deviendra la deuxième destination chinoise desservie par les Boeing 777 rénovés d'Emirates sur les vols EK382/383 à partir du 15 juillet.

Les clients voyageant vers les Maldives profiteront des nouveaux intérieurs sur les vols EK 658/659 dès le 1er juin, ainsi que sur les vols EK 656/657 et EK 660/661 à partir du 15 juillet.

Les Boeing 777 modernisés d'Emirates desserviront Calcutta à partir du 10 août sur les vols EK572/573 avec quatre fréquences hebdomadaires (mercredi, vendredi, samedi et dimanche).

Colombora accueille les Boeing 777 avec intérieurs rénovés à partir du 10 août sur les vols quotidiens EK650/651. Cette opération complétera les nouveaux vols prévus en A350 vers la capitale du Sri Lanka.

Emirates introduira pour la première fois les cabines Economie Premium et Classe Affaires réaménagées à Johannesbourg et au Cap . Johannesbourg recevra les Boeing 777 d'Emirates sur les vols quotidiens EK 765/766 à partir du 1er septembre et sur les vols EK761/762 à partir du 25 septembre. Le Cap sera desservi par les vols quotidiens EK770/771 à partir du 20 septembre.

De plus, à partir du 1 er juin, Londres Stansted bénéficiera d'un deuxième service quotidien avec les nouveaux intérieurs sur les vols EK067/068.

