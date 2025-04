France Air Expo 2025 accueille de nouveaux partenaires officiels

Article publié le 10 avril 2025 par David Dagouret

Pour sa 18ème édition, le salon qui se tiendra en juin accueillera de nouveaux partenaires.

France Air Expo, le salon international de l'aviation générale accueillera de nouveaux partenaires officiels, comme Daher, Pilatus Aircraft, JG Aviation et Troyes Aviation.

DAHER présentera ses avions à France Air Expo 2025 comme le TBM et le Kodiak.

Pilatus Aircraft pour sa part présentera pour la première fois en France, son PC-12 Pro, la dernière version du célèbre PC-12.

Avec 30 ans d’expérience dans la maintenance et la réparation d’avions légers, JG Aviation s’impose comme un pilier de l’aéronautique en France. Basée à Gray Saint-Adrien, cette entreprise certifiée PART-145 et CAMO+ est le seul Service Center Pilatus PC-12 et PC-24 du pays.

De son côté, Troyes Aviation célèbre plus d’un demi-siècle de maîtrise dans la maintenance d’avions privés et d’affaires : du monomoteur au bi-turbopropulseur (Piper, Cessna, Beechcraft...)

