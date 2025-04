Icelandair lance son vol inaugural à destination de Nashville

Article publié le 18 avril 2025 par David Dagouret

Il s'agit de la 18e destination nord-américaine d'Icelandair est desservie par quatre vols hebdomadaires.

Icelandair a lancé un nouveau service saisonnier sans escale entre Nashville et Reykjavik. Nashville est devenue la dix-huitième destination desservie par Icelandair en Amérique du Nord. La compagnie aérienne propose quatre vols par semaine jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Le vol de 7 heures, assuré les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, est exploité en Boeing 737 MAX.

Le plus grand transporteur aérien de Nashville, Southwest Airlines, a récemment lancé un accord interligne avec Icelandair pour faciliter les correspondances des voyageurs sur les itinéraires transatlantiques. Les clients peuvent déjà réserver des vols de correspondance via Nashville et Denver sur Icelandair.com et sur des sites Web tiers, avec des vols commençant le 12 mai.

Avec un nombre record de plus de 180 départs les jours de pointe depuis Nashville plus tard cette année, Southwest offrira des correspondances vers et depuis l'Islande et l'Europe, au départ de près de 90 aéroports nord-américains desservis par Southwest en liaison directe depuis Nashville.

Tomas Ingason, directeur commercial d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer ce nouveau service entre Nashville et l'Islande, et nous avons déjà reçu un excellent accueil. Cette nouvelle liaison relie Music City à l'Islande et près de 40 destinations à travers l'Europe. Aujourd'hui, nous annonçons également l'extension de notre partenariat avec Southwest Airlines, permettant aux voyageurs une passerelle entre Southwest et Icelandair via Nashville et Denver vers l'Islande et l'Europe. Cela s'ajoute à la nouvelle porte d'entrée de Baltimore. Nous sommes impatients d'accueillir les clients de Nashville et de Southwest à bord."

Doug Kreulen, président et chef de la direction de BNA a déclaré : "Le lancement du service sans escale d'Icelandair entre Nashville et l'Islande marque un moment charnière dans l'engagement de notre aéroport à étendre la connectivité mondiale. Ce partenariat renforce non seulement le rôle de Music City en tant que porte d'entrée mondiale, mais crée également de nouvelles opportunités pour les voyageurs, les entreprises et le tourisme. Nous sommes fiers d'accueillir Icelandair et enthousiastes à l'idée des opportunités économiques et culturelles que cette nouvelle liaison apportera au Middle Tennessee."





