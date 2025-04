LATAM Airlines inaugure la liaison Fortaleza-Lisbonne

Article publié le 18 avril 2025 par David Dagouret

Ce vol inaugural avait un taux de remplissage de de 94 % et a été effectué en Boeing 787.

LATAM Airlines a inauguré le 7 avril dernier, la liaison Fortaleza-Lisbonne. Cette ligne saisonnière sera exploitée jusqu'au 20 octobre et son vol inaugural était rempli à 94 %. Avant l'embarquement des passagers, une cérémonie d'inauguration a eu lieu à l'aéroport de Fortaleza en présence d'Eduardo Bismarck, secrétaire au tourisme de Ceará ; Denise Carrá, secrétaire au tourisme de Fortaleza ; Wagner Silva, coordinateur du soutien aux projets de mobilité et de connectivité touristique du ministère du tourisme ; Fábio Montanheiro, directeur de l'intelligence des données et de la compétitivité d'Embratur ; Eduardo Macedo, responsable des affaires publiques de LATAM Brasil ; et Leonardo Carnielle, vice-président de Fraport Brasil.

Avec un vol par semaine et une durée moyenne de 7h30, la ligne est opérée le lundi en Boeing 787 (capacité de 30 passagers en cabine Premium Business, 57 en Economy+ et 213 en Economy). Elle décolle de Fortaleza à 6h15 (heure locale au Brésil). Dans le sens inverse, il part de Lisbonne à 18h30 (heure locale au Portugal).

Eduardo Macedo, responsable des affaires publiques chez LATAM Brésil a déclaré : "LATAM reconnaît l'importance de l'aviation pour le Brésil, en particulier dans un État stratégique comme le Ceará. C'est pourquoi nous cherchons toujours à être attentifs aux demandes régionales et aux possibilités d'expansion de nos activités. La nouvelle liaison saisonnière Fortaleza-Lisbonne a été planifiée dans ce contexte, afin d'acheminer davantage de Brésiliens et de marchandises vers l'Europe et vice-versa, rapprochant ainsi les personnes et les entreprises entre le Ceará et le monde."





