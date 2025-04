Article publié le 20 avril 2025 par David Dagouret

Progressivement déployée sur une sélection de Boeing 777-300ER, la nouvelle cabine La Première s’envolera ensuite vers Los Angeles, Singapour et Tokyo-Haneda au cours de la saison été 2025.

Le 8 avril 2025, le vol AF004 reliant Paris-Charles de Gaulle à New York-JFK, a marqué la toute première liaison assurée par un appareil équipé des nouvelles suites La Première de la compagnie.

Baptisé Epernay, le Boeing 777-300ER ayant effectué ce vol dispose désormais des plus hauts standards de confort de la compagnie, dans toutes les cabines de voyage. Pendant la saison été 2025, il assurera une desserte quotidienne de New York-JFK. À bord, 4 nouvelles suites La Première sont disponibles, ainsi que 60 fauteuils Business, 44 sièges Premium et 204 sièges Economy de dernière génération.

Dans les prochaines semaines, Air France proposera une seconde fréquence quotidienne reliant Paris-Charles de Gaulle à New York-JFK opérée en Boeing 777-300ER doté de ces toutes nouvelles cabines de voyage.

Progressivement déployée sur une sélection de Boeing 777-300ER, la nouvelle cabine La Première s’envolera ensuite vers Los Angeles, Singapour et Tokyo-Haneda au cours de la saison été 2025. Dès 2026, elle sera disponible sur l’ensemble des destinations La Première. À l’avenir, Air France prévoit de déployer ce nouveau produit sur un plus grand nombre d’appareils et vers davantage de destinations.

Horaires des vols (en heure locale) :

Tous les jours sauf le mercredi :

AF004 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h30, arrivée à New York-JFK à 12h40 le jour même;

AF001 : départ de New York-JFK à 16h30, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 5h55 le lendemain.

Chaque mercredi :

AF006 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h30, arrivée à New York-JFK à 15h45 le jour même;

AF005 : départ de New York-JFK à 18h30, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 8h00 le lendemain.

