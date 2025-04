Nouvelle commande pour l'ATR 72-600F

Article publié le 2 avril 2025 par David Dagouret

FedEx a signé une commande pour 10 nouveau ATR de fret.

ATR, a annoncé le 21 mars dernier un contrat d'achat par FedEx pour l'acquisition de 10 ATR 72-600F. Cette commande s’ajoute à un engagement précédent de 30 appareils, et les livraisons sont prévues entre 2027 et 2029.

Ces 10 appareils font partie des commandes 2024 non divulguées annoncées par ATR le mois dernier.

Alexis Vidal, Directeur Commercial d’ATR a déclaré : "La décision de FedEx de commander des ATR 72-600F supplémentaires souligne sa confiance dans les performances et la polyvalence de notre avion. Notre variante cargo est un élément essentiel de la famille ATR, offrant des avantages significatifs par rapport aux conversions traditionnelles d’avions passagers en cargos, notamment une fiabilité et une disponibilité accrues, ainsi qu’une planification à plus long terme."

Sur le même sujet