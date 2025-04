Qatar Airways sur le point de finaliser l’équipement Starlink de ses Boeing 777

Article publié le 17 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie qatarie commencera bientôt à équiper ses Airbus A350.

Qatar Airways a désormais presque finalisé l’équipement de sa flotte Boeing 777, l'équipement de l'internet haut débit Starlink. Qatar Airways commencera à équiper sa flotte Airbus A350 de la technologie Starlink dès ce mois-ci. La compagnie devient ainsi la première au monde à offrir cette connectivité à bord de l’Airbus A350. Ce nouvel équipement fait suite au succès de celui sur les Boeing 777 et permettra à encore plus de passagers de profiter d'un Wi-Fi ultra-rapide et gratuit pour le streaming, les jeux, et le travail à 10 670 mètres d'altitude.

Badr Mohammed Al-Meer, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes sur le point de finaliser l’équipement de notre flotte Boeing 777 avec Starlink, une première mondiale pour une flotte de gros-porteurs d'une telle ampleur. Dès avril, nous serons la première compagnie aérienne à équiper l’Airbus A350 de Starlink, une nouvelle étape dans notre mission de redéfinir la connectivité dans les airs. Nous restons déterminés à améliorer l’expérience Wi-Fi à bord, pour offrir à nos passagers encore plus de confort, de commodité, et de service."





