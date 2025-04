TAP Air Portugal a repris sa liaison entre Lisbonne et Porto Alegre

Article publié le 15 avril 2025 par David Dagouret

Les vols entre Lisbonne et la capitale du Rio Grande do Sul (Brésil) sont opérés trois fois par semaine.

TAP Air Portugal avait annoncé cette reprise en décembre dernier, c'est maintenant fait. La compagnie portugaise a repris ses vols vers Porto Alegre, la capitale de Rio Grande do Sul, depuis le mardi 1er avril. Le vol TP117 a quitté Lisbonne à 14h20 et est arrivé à l’aéroport international Salgado Filho de Porto Alegre à 21h45, rétablissant ainsi les liaisons avec Porto Alegre après les fortes pluies de mai 2024.

TAP Air Portugal assurera la liaison entre Lisbonne et Porto Alegre avec trois vols par semaine, opérés avec le moderne Airbus A330-900 neo, d'une capacité de 298 passagers.

Avec la rénovation de la piste de l’aéroport Salgado Filho, rouvert au trafic aérien depuis octobre, les vols entre Lisbonne et Porto Alegre auront lieu les mardi, jeudi et samedi, au départ de la capitale portugaise à 13h05 et une arrivée à Porto Alegre à 20h25. D’une durée totale de 11h20, il s’agit de l’un des vols les plus longs du réseau de la compagnie aérienne. Dans le sens inverse, le vol partira de la capitale du Rio Grande do Sul à 21h55 pour arriver à l’aéroport de Lisbonne à 12h45.

TAP Air Portugal assure des vols directs de Lisbonne vers São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis et Manaus, ainsi que des connexions entre Porto et São Paulo et Rio de Janeiro. Au total, la compagnie aérienne relie directement 13 villes du Brésil (15 liaisons depuis Lisbonne et Porto) au Portugal.

Luís Rodrigues, PDG de TAP Air Portugal, a déclaré : "Je suis très heureux d’avoir embarqué sur ce vol qui marque le retour de TAP Air Portugal à Porto Alegre. Nous avions promis de faire tout notre possible pour rétablir cette liaison au plus vite. Nous y voilà, prêts à reconnecter cet État à l’Europe. Que cette route symbolise un nouvel avenir pour Porto Alegre et pour TAP Air Portugal."

Grande do Sul, Eduardo Leite, gouverneur de l'état du Rio a déclaré : "la reprise des vols directs entre Porto Alegre et Lisbonne est un symbole de la résilience et de la reconstruction du Rio Grande do Sul. Après avoir traversé l'une des périodes les plus difficiles de notre histoire, voir notre capitale à nouveau connectée directement à l’Europe témoigne de la confiance du monde en notre relance. Cette liaison renforce nos liens historiques et culturels avec le Portugal et ouvre également de nouvelles opportunités pour le tourisme et les affaires internationales, en accord avec les orientations de notre Plan de développement économique. Je remercie TAP pour leur confiance en notre État."





Sur le même sujet