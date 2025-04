Tecnam étoffe sa gamme P2012

Article publié le 12 avril 2025 par David Dagouret

Le constructeur italien a annoncé deux nouvelles versions dédiées aux missions spéciales.

Le constructeur italien Tecnam vient d’annoncer deux évolutions majeures de son bimoteur P2012, qui s’adresse de plus en plus aux opérateurs engagés dans des missions spéciales. Une version STOL (Short Take-Off and Landing) et une version équipée d’un moteur Continental viennent compléter la gamme, avec pour ambition de répondre aux besoins les plus variés : surveillance, secours, cartographie, fret… la liste est longue.

Déjà bien implanté sur le marché des avions légers utilitaires, le P2012 s’est forgé une réputation de machine robuste, flexible et abordable. Il se décline désormais en une version "Special Mission" encore plus modulaire, avec la possibilité de choisir entre deux motorisations : le Lycoming TEO-540-C1A, déjà éprouvé, ou le nouveau Continental GT-SIO-520S.

Ce choix de motorisation offre aux opérateurs une plus grande liberté pour adapter l’avion à leurs besoins opérationnels spécifiques, que ce soit en matière d’endurance, de performances, ou de logistique.

Avec les nouvelles déclinaisons « Traveller Continental » et « STOL Continental », Tecnam cherche clairement à pousser plus loin la polyvalence de son avion.

La version STOL du P2012 a été spécialement développée pour affronter les terrains les plus exigeants, là où les pistes sont courtes, sommairement aménagées, voire complètement absentes.

Avec son envergure portée à 16,6 mètres et ses dispositifs de portance optimisés, elle est capable de décoller et d’atterrir sur des distances très réduites. Sa vitesse minimale de mission, abaissée à 70 nœuds, en fait un atout précieux pour les opérations qui exigent à la fois précision et persistance en vol. Entièrement configurable, il peut embarquer jusqu’à cinq opérateurs en plus des pilotes et dispose d’équipements avancés : trappes pour capteurs, système électrique haute capacité, rack avionique certifié, antennes spécifiques, console mission avec écran 8 pouces… tout a été pensé pour faciliter l'intégration d’équipements spécialisés.

Autre atout : la rapidité avec laquelle l’avion peut être reconfiguré pour d’autres usages, comme le transport de fret, l’évacuation sanitaire ou encore le saut en parachute.

Les versions Traveller et STOL équipées du moteur Continental partagent une même suite avionique Garmin G1000 NXi, complétée par le pilote automatique GFC-700. Cette configuration bien connue améliore la lisibilité en vol et allège la charge de travail des pilotes, un avantage non négligeable sur les longues missions.

À bord, l’ambiance est soignée : cabine spacieuse (jusqu’à 11 places), climatisation performante, isolation acoustique… Le confort est bien au rendez-vous, tant pour l’équipage que pour les opérateurs.

Avec ces ajouts, la famille P2012 affirme encore un peu plus sa place sur le segment des avions utilitaires légers, tout en offrant des solutions sur mesure aux opérateurs aux quatre coins du monde.

Giovanni Pascale Langer, directeur général de Tecnam a déclaré : "ces nouveautés reflètent l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation et de la polyvalence ». Francesco Sferra, en charge du développement commercial de la gamme, souligne quant à lui « la réponse concrète à une demande croissante pour des plateformes de missions spéciales performantes, sûres et accessibles."

