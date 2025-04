Volotea connectera Toulouse à Rennes

Article publié le 3 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne propose désormais, depuis la ville rose, 22 destinations en France et en Europe.

Volotea a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne depuis Toulouse avec sa première ligne à destination de la Bretagne, avec l'ouverture d'une liaison directe vers Rennes à partir de la rentrée de septembre.

Dès le 1er septembre prochain, la liaison Toulouse-Rennes sera opérée à raison de deux vols par semaine, le lundi et le vendredi. Avec cette nouvelle destination domestique, Volotea ajoute une 8 ème route française à son réseau depuis Toulouse. La compagnie aérienne proposera plus de 5 000 sièges sur cette liaison.

Cette destination vient enrichir l'offre diversifiée de Volotea qui relie Toulouse à 22 destinations réparties dans 5 pays (Croatie, Espagne, France, Grèce et Italie).

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de cette nouvelle liaison entre Toulouse et Rennes. Cette ouverture reflète notre volonté de renforcer notre réseau domestique et de connecter les grandes régions françaises entre elles. Les Toulousains pourront désormais rejoindre facilement la capitale bretonne, une destination riche en histoire et en culture, idéale pour profiter du temps d'un week-end ou d'un plus long séjour. Cette nouvelle route illustre notre engagement à développer notre présence à Toulouse et à répondre aux attentes de nos passagers en matière de connexions directes entre les métropoles françaises."

Bruno Balerdi, Directeur Commercial, Clients et Communication a déclaré : "Relier Toulouse à Rennes avec Volotea illustre notre engagement à développer nos lignes domestiques, offrant ainsi aux habitants d'Occitanie des possibilités de voyage plus simples, accessibles et économiques. Grâce à cette nouvelle liaison directe, disponible jusqu'à deux fois par semaine, tous les passagers bénéficieront d'une nouvelle offre attractive. Volotea est un acteur majeur pour l'Aéroport Toulouse-Blagnac pour développer la connectivité de notre territoire."